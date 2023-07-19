البزري: القوى السياسية شكّلت لجنة مع البلدية لمُتابعة عمليات جمع النفايات

وأكّد البزري أن "القوى السياسية التي إتفقت على هذه الخطوة مع البلدية، قد شكّلت لجنة تُمثّل نواب المدينة وقواها، للتنسيق مع البلدية في الإشراف على عمليات جمع النفايات، ووضع خطة شاملة لها".

وأشار البزري إلى أن "مؤسسة الدكتور نزيه البزري الإجتماعية ستستمر في مبادرتها، بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية وبلدية صيدا في عملية كنس الشوارع وتنظيفها"، داعياً إلى "تشديد الرقابة البيئية، ومحاسبة المخالفين، وقيام بقية أجهزة البلدية والاجهزة الامنية بمتابعة هذه المخالفات".