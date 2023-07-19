بلدية الغبيري: نتهم القوى الامنية بـ "التقصير" في القبض على مفتعلي الاشكالات

صدر عن المكتب الاعلامي لبلدية الغبيري بيان جاء فيه:



"قبل منتصف ليل امس، وقع اشتباك مسلح في منطقة المشرفية ضمن الغبيري استعملت فيه اسلحة خفيفة ومتوسطة. طال الرصاص الابنية والمنازل المحيطة. الفاعلون معروفون بالاسم والعنوان ويبدو ان هذا المسلسل مستمر وستكون له حلقات ولن ينتهي الا بسقوط ضحايا ابرياء".



أضاف البيان: "بالأمس "زعلت" القوى الامنية من بيان البلدية حول احداث السبت ١٥ تموز ٢٠٢٣ في الغبيري ولم تحرك ساكنا، واليوم ايضا نتهمها بالتقصير في القبض على كل الفاعلين وسوقهم الى القضاء".



وتابع: "غدا ايضا سنقوم بواجبنا لتقديم دعوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، اما آن للمواطن ان يرتاح آمنا في بيته؟ سؤال برسم كل المسؤولين".