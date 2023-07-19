الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

بلدية الغبيري: نتهم القوى الامنية بـ "التقصير" في القبض على مفتعلي الاشكالات

2023-07-19 | 11:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بلدية الغبيري: نتهم القوى الامنية بـ &quot;التقصير&quot; في القبض على مفتعلي الاشكالات
بلدية الغبيري: نتهم القوى الامنية بـ "التقصير" في القبض على مفتعلي الاشكالات

صدر عن المكتب الاعلامي لبلدية الغبيري بيان جاء فيه:

"قبل منتصف ليل امس، وقع اشتباك مسلح في منطقة المشرفية ضمن الغبيري استعملت فيه اسلحة خفيفة ومتوسطة. طال الرصاص الابنية والمنازل المحيطة. الفاعلون معروفون بالاسم والعنوان ويبدو ان هذا المسلسل مستمر وستكون له حلقات ولن ينتهي الا بسقوط ضحايا ابرياء". 

أضاف البيان: "بالأمس "زعلت" القوى الامنية من بيان البلدية حول احداث السبت ١٥ تموز ٢٠٢٣ في الغبيري ولم تحرك ساكنا، واليوم ايضا نتهمها بالتقصير في القبض على كل الفاعلين وسوقهم الى القضاء".

وتابع: "غدا ايضا سنقوم بواجبنا لتقديم دعوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، اما آن للمواطن ان يرتاح آمنا في بيته؟ سؤال برسم كل المسؤولين".
مقالات ذات صلة
بلدية الغبيري: نتهم القوى الامنية بـ "التقصير" في القبض على مفتعلي الاشكالات

محليات

الغبيري

اسلحة

ضحايا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بوحبيب وجّه رسالة إلى جوزيب بوريل لشجب قرار البرلمان الأوروبي .. "نتمسّك بحقوقنا في تسهيل العودة الآمنة"
رياض رعد : ابرئ حافظ الاسد من قضية اغتيال كمال جنبلاط والروس اغتالوا زهير محسن

اقرأ ايضا في محليات

مياومو كهرباء لبنان: إقفال المؤسسة على كورنيش النهر غدا تحذيرا من سوء المعاملة والاستخفاف بالحقوق
14:32

مياومو كهرباء لبنان: إقفال المؤسسة على كورنيش النهر غدا تحذيرا من سوء المعاملة والاستخفاف بالحقوق

أعلن العمال المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان، "إقفال كافة ابواب المؤسسة على كورنيش النهر غدا الخميس، مع امكانية الابقاء على التسكير، تحذيرا من سوء المعاملة والاستخفاف بحقوق العمال والمماطلة بها".

14:32

مياومو كهرباء لبنان: إقفال المؤسسة على كورنيش النهر غدا تحذيرا من سوء المعاملة والاستخفاف بالحقوق

أعلن العمال المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان، "إقفال كافة ابواب المؤسسة على كورنيش النهر غدا الخميس، مع امكانية الابقاء على التسكير، تحذيرا من سوء المعاملة والاستخفاف بحقوق العمال والمماطلة بها".

دولة الحوار | الأحداث الامنية عام ألفين وثمانية ولدت اتفاق الدوحة لتهدئة الشارع وحلولا سياسية موقتة
Play
13:54
Play

دولة الحوار | الأحداث الامنية عام ألفين وثمانية ولدت اتفاق الدوحة لتهدئة الشارع وحلولا سياسية موقتة

دولة الحوار | الأحداث الامنية عام ألفين وثمانية ولدت اتفاق الدوحة لتهدئة الشارع وحلولا سياسية موقتة

13:54

دولة الحوار | الأحداث الامنية عام ألفين وثمانية ولدت اتفاق الدوحة لتهدئة الشارع وحلولا سياسية موقتة

دولة الحوار | الأحداث الامنية عام ألفين وثمانية ولدت اتفاق الدوحة لتهدئة الشارع وحلولا سياسية موقتة

الجيش: ­إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا
13:47

الجيش: ­إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا

الجيش: ­إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا

13:47

الجيش: ­إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا

الجيش: ­إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023