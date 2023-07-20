حسن فضل الله: حزب الله يريد الشراكة الحقيقية في إدارة البلد

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل بأن حزب الله متمسك بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية ومعالجة المشاكل على المستوى الوطني على قاعدة التلاقي والتفاهم بعيدا عن التشنجات والعصبيات.

وأشار خلال كلمة له من النبعة، إلى أن الحزب يريد مع بقية اللبنانيين الشراكة الحقيقية في إدارة البلد داعيا الى الابتعاد عن لغة البغضاء وخطاب الكراهية والتحريض الطائفي والمذهبي.



وأضاف بأن "عيشنا الواحد لمصلحة الجميع، وليبتعد الجميع عن الأفكار التقسيمية بين الناس".