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محليات

الكتل الحارة مستمرة والحرارة مرتفعة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة

2023-07-20 | 03:34
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الكتل الحارة مستمرة والحرارة مرتفعة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة
الكتل الحارة مستمرة والحرارة مرتفعة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدرجات حرارة مرتفعة نسبيا بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، بينما تزيد نسبة الرطوبة المرتفعة من حدة الشعور بالحرارة على الساحل.

وجاء في النشرة الاتي:

تـحـذيـر: نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح  بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال، و انخفاضها بشكل طفيف في الداخل مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات المتوسطة .
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد خلال النهار، يسوء خلال الفترة المسائية بسبب تكون الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  5,41
-ساعة غروب الشمس: 19,47
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