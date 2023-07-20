وزير المالية يمدد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن المبالغ المدفوعة

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً قضى بالتمديد لغاية 31/7/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة، وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الثاني من العام 2023.