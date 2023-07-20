الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

وزير المالية يمدد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن المبالغ المدفوعة

2023-07-20 | 04:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير المالية يمدد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن المبالغ المدفوعة
وزير المالية يمدد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن المبالغ المدفوعة

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً قضى بالتمديد لغاية 31/7/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة، وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الثاني من العام 2023.

كما أصدر قراراً ثانياً مدد بموجبه لغاية 15/8/2023 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الثاني 2023, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.

ويأتي القراران إفساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنّبهم التعرّض لغرامات التأخّر في التصريح أو التسديد، وفق ما أفاد مكتب وزير المال الاعلامي.
مقالات ذات صلة
وزير المالية يمدد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن المبالغ المدفوعة

محليات

يوسف خليل

وزير المالية

الضرائب

تمديد مهل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شعبة المعلومات توقف 79 شخصاً دخلوا خلسةً الى لبنان و7 متورطين بعمليّة تهريبهم على طريق عام المحمرة - العبدة
صادق علوية لـ"الجديد": موازنة رئاسة الجمهورية ازدادت 15 مرة ومجلس النواب 5 مرات ورئاسة مجلس الوزراء 3 مرات بينما وزارة الصحة "مرتين ونص"

اقرأ ايضا في محليات

صادق علوية : هذه هي الزيادات التي لحظتها موازنة 2023
Play
06:09
Play

صادق علوية : هذه هي الزيادات التي لحظتها موازنة 2023

صادق علوية : هذه هي الزيادات التي لحظتها موازنة 2023

06:09

صادق علوية : هذه هي الزيادات التي لحظتها موازنة 2023

صادق علوية : هذه هي الزيادات التي لحظتها موازنة 2023

قراءة في أرقام موازنة 2023 مع صادق علوية
Play
05:52
Play

قراءة في أرقام موازنة 2023 مع صادق علوية

قراءة في أرقام موازنة 2023 مع صادق علوية

05:52

قراءة في أرقام موازنة 2023 مع صادق علوية

قراءة في أرقام موازنة 2023 مع صادق علوية

بعد طفلة طرابلس.. هذا ما حدث لطفلين حديثي الولادة في نهر ابراهيم
Play
05:50

بعد طفلة طرابلس.. هذا ما حدث لطفلين حديثي الولادة في نهر ابراهيم

عثر عند منتصف الليل على طفلين حديثي الولادة داخل كرتونة تحت جسر نهر إبراهيم ، وتم نقلهما إلى مستشفى القديسة ماريتين في جبيل للأطمئنان على صحتهما.

05:50

بعد طفلة طرابلس.. هذا ما حدث لطفلين حديثي الولادة في نهر ابراهيم

عثر عند منتصف الليل على طفلين حديثي الولادة داخل كرتونة تحت جسر نهر إبراهيم ، وتم نقلهما إلى مستشفى القديسة ماريتين في جبيل للأطمئنان على صحتهما.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023