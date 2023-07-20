مصادر الثنائي لـ"الجديد": اننا في حالة مراوحة وفكرة الحوار سقطت بعد فشل اللجنة الخماسية وما زلنا متمسكين بفرنجية ولا خيار ثاني او ثالث لدينا

قال مصدر سياسي رفيع لصحيفة "الجمهورية" ان "كل الدروب تؤدي الى خضة نقدية منتظرة لا مفر منها نهاية هذا الشهر، سواء استقال نواب الحاكم الاربعة او لم يستقيلوا".
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في حضور النائبين ملحم رياشي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم.
قالت مصادر نواب حاكم مصرف لبنان لصحيفة "الجمهورية ": "لقد قدّمنا خطة عمل اصلاحية مع برنامج عمل واضح، وما يهمنا هو تحرير سعر الصرف بداية شهر آب،