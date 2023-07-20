مصادر الثنائي لـ"الجديد": اننا في حالة مراوحة وفكرة الحوار سقطت بعد فشل اللجنة الخماسية وما زلنا متمسكين بفرنجية ولا خيار ثاني او ثالث لدينا

قال مصدر سياسي رفيع لصحيفة "الجمهورية" ​ان "كل الدروب تؤدي الى خضة نقدية منتظرة لا مفر منها نهاية هذا الشهر، سواء استقال نواب الحاكم الاربعة او لم يستقيلوا".