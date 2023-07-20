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محليات

مصادر الثنائي لـ"الجديد": اننا في حالة مراوحة وفكرة الحوار سقطت بعد فشل اللجنة الخماسية وما زلنا متمسكين بفرنجية ولا خيار ثاني او ثالث لدينا

2023-07-20 | 12:54
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مصادر الثنائي لـ"الجديد": اننا في حالة مراوحة وفكرة الحوار سقطت بعد فشل اللجنة الخماسية وما زلنا متمسكين بفرنجية ولا خيار ثاني او ثالث لدينا
مصادر الثنائي لـ"الجديد": اننا في حالة مراوحة وفكرة الحوار سقطت بعد فشل اللجنة الخماسية وما زلنا متمسكين بفرنجية ولا خيار ثاني او ثالث لدينا
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مصادر الثنائي لـ"الجديد": اننا في حالة مراوحة وفكرة الحوار سقطت بعد فشل اللجنة الخماسية وما زلنا متمسكين بفرنجية ولا خيار ثاني او ثالث لدينا

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