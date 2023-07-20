غوتيريس يصدر تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701 : لم يُحرَز أي تقدم نحو التوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار

اصدر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701 بناء على ما قدمته منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان يوانا فرونتسكا للفترة ما بين 21 شباط و20 حزيران 2023.