"اللبنانية" ناطرين البيان الخماسي بالدوحة والويك اند بلبنان صاير بخوف.. "فشة خلق" الآن على الجديد

اصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً عبرت فيه عن "إستهجان اللبنانيين، لما يرمز اليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الاديان والحضارات، وادانتهم السماح مرة أخرى الإساءة إلى القرآن الكريم في إستوكهولم، مما يشكل انتهاكا" مستمرا" لمشاعر المسلمين وكرامتهم. "
قال مصدر سياسي رفيع لصحيفة "الجمهورية" ان "كل الدروب تؤدي الى خضة نقدية منتظرة لا مفر منها نهاية هذا الشهر، سواء استقال نواب الحاكم الاربعة او لم يستقيلوا".
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في حضور النائبين ملحم رياشي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم.