نصرالله يدعو لطرد السفير السويدي : لتمتلئ المساجد غداً "نصرةً للمصحف"

نصرالله يدعو لطرد السفير السويدي : لتمتلئ المساجد غداً "نصرةً للمصحف"

اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته خلال الليلة العاشورائية انه "يُؤسفنا ويحزننا ما جرى اليوم من عمل قبيح جديد يدنس مصحفنا الشريف"، مضيفاً: "من الواضح ان من قام بحرق او تدنيس القران الكريم كان بأذن الحكومة السويدية وهو نفس الشخص الذي قام منذ فترة بحرق القرآن".

وشدد نصر الله على ان " تدنيس المصحف يمس كل المسلمين ولا يمس فئة دون أخرى"، وقال: "ما قامت به الحكومة العراقية شجاع وحكيم وهو موقف ممتاز".

وتابع الامين العام لحزب الله: "اذا اردنا ان لا يتكرر ما حصل في السويد من حرق وتدنيس للقران الكريم على كل الدول العربية الإسلامية ان تقوم بما قام به العراق وهذا اقل شيئ"، مشدداً على ان " تدنيس المصحف يمس كل المسلمين وادعو الشعوب العربية والاسلامية الى مطالبة حكوماتها ان تسحب سفراءها من السويد وتطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والاسلامية".

ودعا نصر الله الى ان لا يكون يوم غد جمعة "عاديا ويجب ان تمتلئ المساجد والمصليات نصرة للمصحف والتجمع امام المساجد"، وقال: "عنوان اعتصامنا امام جميع المساجد غدا يجب ان يكون مطالبة الحكومات بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد".

وتابع: "نداء خاص اوجهه باعتصامات بعد صلاة الجمعة وان نطالب الحكومة اللبنانية بسحب السفير السويدي احتجاجا على تدنيس مقدس المسلمين وان تقوم بطرده من لبنان وهذا اضعف الايمان".

واضاف ان "هذا المصحف سنحميه بقلوبنا ودمائنا وهذه مسؤوليتنا جميعا".