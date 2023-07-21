"الاخبار" عن نواب الحاكم: اذا لم نلمس جديّة في مقاربة طروحاتنا سنستقيل
قال أحد نواب حاكم مصرف لبنان لصحيفة "الاخبار" انه "بما ان الاجواء غير مشجعة " فانه "إذا لم نلمس لحين انتهاء ولاية سلامة في آخر تموز، جديّة في مقاربة طروحاتنا، بالتأكيد ستشكّل استقالاتنا موقفاً تجاه النوايا السيئة التي أُبديت تجاهنا."
واضاف احد نواب الحاكم : "لكنّ الاستقالة لا تحدّد مصير موظفي القطاع العام الذين كانوا يحصلون على رواتب مدعومة على صيرفة. وليس لدى نواب الحاكم، أي تغطية قانونية بالإنفاق من الاحتياط الإلزامي، وليست لديهم تغطية حكومية بدعم رواتب القطاع العام. أما هؤلاء "المعتّرون"، فهم أكثر المتضرّرين".