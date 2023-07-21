"الاخبار" عن نواب الحاكم: اذا لم نلمس جديّة في مقاربة طروحاتنا سنستقيل

قال أحد نواب حاكم مصرف لبنان لصحيفة "الاخبار" انه "بما ان الاجواء غير مشجعة " فانه "إذا لم نلمس لحين انتهاء ولاية سلامة في آخر تموز، جديّة في مقاربة طروحاتنا، بالتأكيد ستشكّل استقالاتنا موقفاً تجاه النوايا السيئة التي أُبديت تجاهنا."