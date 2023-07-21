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محليات

مصادر نواب الحاكم لـ"الجمهورية": لن نكمل بطريق "منصة صيرفة" لأنها تستنزِف الاحتياط

2023-07-21 | 02:02
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مصادر نواب الحاكم لـ&quot;الجمهورية&quot;: لن نكمل بطريق &quot;منصة صيرفة&quot; لأنها تستنزِف الاحتياط
مصادر نواب الحاكم لـ"الجمهورية": لن نكمل بطريق "منصة صيرفة" لأنها تستنزِف الاحتياط

قالت مصادر نواب حاكم ​مصرف لبنان لصحيفة "الجمهورية ": "لقد قدّمنا خطة عمل اصلاحية مع برنامج عمل واضح، وما يهمنا هو تحرير سعر الصرف بداية شهر آب،

ولن نكمل بطريق منصة صيرفة على الاطلاق لأنها تستنزِف الاحتياط وقائمة على لعبة «الكوميسيونات» مثل «كازينو لبنان»، واساساً لا آلية لدينا لاستمرار العمل بها وتحرير سعر الصرف مؤكد انه سيحرّك الدولار".

واضافت المصادر "ان الانطباع الذي خرجنا به اليوم (امس) ان لا نية لدى المجلس النيابي للتشريع في الوقت الحاضر ونحن ننتظر نتيجة الاتصالات التي سيقومون بها في اليومين المقبلين فهل سيشرّعون ونؤمّن في الفترة الاولى خطة اصلاح حقيقي؟ وهل سيكون الصرف من الاحتياط مسؤولية مشتركة من الآن وصاعداً وليس قرارا بشخص الحاكم؟ فليكن القانون واضحاً، الصرف من الاحتياط يجب ان يعود الى الاحتياط بتعهّد المجلس النيابي وقانون يضمن الدفع للموظف العام لفترة ستة اشهر تؤمّن له الاستقرار وعمل الادارة، والّا منذ الاول من آب لِيَعلم الجميع انه لن يسمح لأحد المساس بسنت واحد من الاحتياط الّا بقانون يصدره مجلس النواب. حتى اذا استقال النائب الاول للحاكم او لم يستقل لا مساس بالاحتياط ولا مخالفة للقانون، ولن نسير في عقد استقراض الحكومة".

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مصادر نواب الحاكم لـ"الجمهورية": لن نكمل بطريق "منصة صيرفة" لأنها تستنزِف الاحتياط

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