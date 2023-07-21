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محليات

بو حبيب من معراب: مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا بل تحتاج الى المجتمع الدولي.. وسأزور سوريا كوزير للخارجية اللبنانية

2023-07-21 | 02:04
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بو حبيب من معراب: مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا بل تحتاج الى المجتمع الدولي.. وسأزور سوريا كوزير للخارجية اللبنانية
بو حبيب من معراب: مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا بل تحتاج الى المجتمع الدولي.. وسأزور سوريا كوزير للخارجية اللبنانية

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في حضور النائبين ملحم رياشي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والأمين المساعد لشؤون الانتشار النائب السابق عماد واكيم.

وبعد اللقاء وضع بو حبيب الزيارة في اطار التشاور في كل القضايا الخارجية للبنان، ولا سيما ضرورة الاطلاع على آراء الأحزاب والقيادات المسيحية والإسلامية.

واشار بو حبيب الى ان الاجتماع تمحور حول “قضية النازحين او اللاجئين على أمل ان ننجح في اعادتهم الى بلادهم بكرامة وآمان، باعتبار اننا لا نريد ان يعود أحد منهم “غصبا عنه””. واذ لفت الى ان “الخلاف قائم مع الأوروبيين الذين يَبغون ابقاءهم في لبنان من دون حوار معنا”، تمنى بو حبيب بدء الحوار في هذا السياق في اسرع وقت.

وعن وجود استهتار في متابعة ملف النزوح من قبل الحكومة اللبنانية، اعتبر بو حبيب انه “لا يشارك كل الوزراء في الجلسات الحكومية، كما تعلمون، ولو انه لا خلافات داخلية بينهم، في ظل وجود قرار من رئيس الحكومة بمتابعة كل وزير مع نظيره السوري، في حال كان هناك اتصالات بينهما، ونحن نتبّع هذه الطريقة اذ نراها الأفضل”.

كما رأى بو حبيب ان "مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج الى المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري".

وعن امكانية مشاركته في الوفد الحكومي الى سوريا، قال "سأزور سوريا كوزير للخارجية اللبنانية، وقرار تشكيل اللجنة يعود الى رئيس الحكومة، ولا سيما انها شُكلت في غيابي باعتبار انني لا أحضر الجلسات الوزارية".

ردا على سؤال، وصف بو حبيب زيارته الى معراب بالإيجابية، مشيرا الى انها لم تُنَسّق مع الرئيس نجيب ميقاتي.

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محليات

سمير جعجع

عبد الله بو حبيب

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