الخارجية اللبنانية تستنكر الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد



اصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً عبرت فيه عن "إستهجان اللبنانيين، لما يرمز اليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الاديان والحضارات، وادانتهم السماح مرة أخرى الإساءة إلى القرآن الكريم في إستوكهولم، مما يشكل انتهاكا" مستمرا" لمشاعر المسلمين وكرامتهم. "

ودعت الوزارة السلطات السويدية لاتخاذ "الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والاساءة للأديان."

كما شجبت الوزارة عملية إحراق العلم العراقي خلال التظاهرة في ستوكهولم ودعت "لمحاسبة الفاعلين دون تردد، بالتوازي مع إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، على خلفية ما حصل في المرة السابقة من حرق للقران الكريم. مشيدة في هذا المجال بموقف الحكومة العراقية الرافض لهذا الإعتداء وعزمها على محاسبة المسؤولين عنه."

ورحبت الوزارة بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الاساءة للرموز والمقدسات الدينية.