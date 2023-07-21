"التوحيد العربي": نأسف للمشهدية السيئة التي صدرت عن أبو فاضل ونطالب الكتائب بالسكوت فنحن لم نقتل على الهوية ولم نذبح رفاقنا

"التوحيد العربي": نأسف للمشهدية السيئة التي صدرت عن أبو فاضل ونطالب الكتائب بالسكوت فنحن لم نقتل على الهوية ولم نذبح رفاقنا

أصدر أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" بياناً أسفت فيه "للمشهدية السيئة والمؤسفة التي صدرت عن الاعلامي سيمون ابو فاضل خلال الاطلالة الاعلامية لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ضمن برنامج "صار الوقت " على قناة mtv ."

واضافت الامانة العامة لحزب التوحيد : "يهمها التوضيح للرأي العام حقيقة الاشكال الذي تسببت فيه أولاً الأجواء المتوترة والمشحونة عند ابو فاضل و ثانيا نواياه التي عكست عدم التزامه اصول التخاطب واللياقة ."

وأسف البيان أيضا "لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف المهني عند ابوفاضل والذي ادى إلى هذا الهرج والمرج داخل الاستديو. وتقدم البيان بالاعتذار من محطة mtv ومن رئيس مجلس ادارتها ميشال غابريال المر، مؤكدا ان ما بدا واضحاً أن من يسمّي نفسه بالسيادي استعدّ عمداً للإشكال الذي حصل في الاستديو وكاد ربما يتسبّب بوقوع ضحايا، وبدا واضحاً منذ بداية الحلقة أنه كان المطلوب منه توتير اجواء الحلقة بعد ما ظهر جليا ضعف حججه امام مواقف الوزير وهاب على الرغم من إتاحة المجال له للتعبير مرارا عن رأيه".

وطالبت الأمانة العامة للحزب ابو فاضل بـ "التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتزام آداب التخاطب واسلوب الانتقاد الذي يعتبر من اولى موجبات مهنة الاعلام. ولأن الأحترام أوله كلام، يحسن أن يختار الكلام جيدا ويلبسه حلة راقية تليق بالاعلام، عوض الانزلاق الى الاسفاف والابتذال الذي غالبا ما يؤدي بصاحبه الى نهايات غير سعيدة".

وختم البيان: "اما عن حزب الكتائب الذي يتحدث عن "الميليشيات" فنقول له: ومنكم نتعلم فنحن لم نقتل احدا على الهوية ولم نذبح رفاقنا، لذلك نطالبكم بالسكوت كي لا نضطر إلى اعادة فتح ملفاتكم لأنه من الواضح عندكم الحنين إلى ايام الحرب".