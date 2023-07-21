الرأس المدبر لشبكة تهريب أشخاص من لبنان إلى أميركا الجنوبية فأوروبا في قبضة الشرطة القضائية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لتعزيز التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكن قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع انتربول "مدريد"، من إماطة اللثام عن شبكة تهريب أشخاص تمتد من لبنان إلى أميركا الجنوبية ومن بعدها إلى أوروبا، حيث تم تحديد هويات أعضائها المنتشرين في مختلف الدول، وتم توقيف الحلقة اللبنانية وهو المدعو: