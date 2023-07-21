أبي رميا يلتقي حمية: ناقشنا أوضاع المرافق العامة ومشروع موازنة 2023

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 105 ملايين دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.