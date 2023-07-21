أبي رميا يلتقي حمية: ناقشنا أوضاع المرافق العامة ومشروع موازنة 2023
حمل النائب سيمون ابي رميا الى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ملفات انمائية وامورًا وطنية، فناقش معه اوضاع المرافق العامة التابعة للوزارة لا سيما مرفأ بيروت والمطار. كما تناول البحث مشروع موازنة ٢٠٢٣ لا سيما في ما يتعلق بوزارة الأشغال لناحية الأموال المرصودة للوزارة والمداخيل المتوقعة.
وتابع ابي رميا مع حمية المشاريع الإنمائية الخاصة بقضاء جبيل للوقوف عند واقعها وآلية تفعيلها. وكانت جولة أفق على شؤون وطنية واستحقاقات محلية لا سيما الاستحقاق الرئاسي.