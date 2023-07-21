المجلس الأوروبي يمدد العمل بإطار العقوبات التي تستهدف شخصيات وكيانات لبنانية لمدة عام

وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي ، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. علاوة على ذلك ، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.وتشمل التدابير التقييدية المستهدفة الإجراءات التالية:- إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات.- إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.- التورط في سوء سلوك مالي جسيم فيما يتعلق بالأموال العامة ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.)