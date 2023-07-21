فرنسا تفشل في تسويق مبادرتها خلال اللقاء الخماسي

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "سيكون واضحاً بعد الأول من آب، خاصة إذا ما بدأ الدولار بالتحليق، مع الانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية لذلك، ما الهدف من نقل البلد الى التحلل الكامل، وضرب وشلل القطاع العام المدني والعسكري فرض الحلول السياسية؟ شطب ديون الدولة والمصارف؟ إعادة تكوين النظام؟ سنرى".