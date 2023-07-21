وقفة سلمية أمام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "معمل عبد العال" احتجاجا على الانقطاع المتزايد للكهرباء

قام مواطنون من مختلف قرى البقاع الغربي (مشغرة-سحمر-القرعون) بالمشاركة في وقفة سلمية أمام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "معمل عبدالعال"، احتجاجا على خلفية الانقطاع المتزايد للكهرباء في المنطقة وعلى القرارات المتخذة في زيادة ساعات التقنين للكهرباء.

وافتتح سماحة الشيخ عباس ذيبة الوقفة السلمية بكلمة دعا من خلالها المسؤولين في المنطقة إلى الوقوف أمام هذه التخديات، وتحمل مسؤولياتهم.



وأكد أن هذه الوقفة سلمية، مشيرا إلى تصعيد مرتقب في الأيام المقبلة في حال تم تجاهل المطالب والاستمرار في وضع الكهرباء الحالي في المنطقة.



من جهتهم، علّق بعض المواطنين على الوضع الصعب الذي يعيشونه في المنطقة جراء الكثير من الأزمات التي تحيط بهم ومنها أزمة الكهرباء، ملوّحين بفكرة العصيان المدني والتريث في دفع فواتير الكهرباء.