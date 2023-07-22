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محليات

"الاخبار": القطريون سبقوا لودريان إلى بيروت.. تحذير من فوضى مالية وأمنية

2023-07-22 | 01:28
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&quot;الاخبار&quot;: القطريون سبقوا لودريان إلى بيروت.. تحذير من فوضى مالية وأمنية
"الاخبار": القطريون سبقوا لودريان إلى بيروت.. تحذير من فوضى مالية وأمنية

فيما تقاطعت المعطيات التي توافرت عن اجتماع الخماسية في الدوحة عند "وجود نية للانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الملف اللبناني"، كشفت أوساط سياسية لصحيفة "الاخبار" أن "المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيصل إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبل من دون معرفة ما الذي يحمله من معطيات".

وكشفت المصادر أن "القطريين سبقوا لودريان إلى بيروت، وبدأوا حراكاً موازياً، لكن مع هامش أكبر من الحراك الفرنسي"، مشيرة إلى أن "مسؤولين قطريين التقوا ببعض القوى السياسية من بينها نواب الاعتدال ومع مسؤولين من الثنائي".

 وأكّد أكثر من مصدر أن "القطريين نقلوا تقديراتهم بانتهاء المبادرة الفرنسية بعدَ الاجتماع الخماسي، وأن موضوع الحوار هو فكرة فرنسية، قد يحصل الحوار برعاية فرنسية لكن لا غطاء غربياً أو دولياً له".

وكان لافتاً، بحسب الصحيفة أن "القطريين لم ينقلوا جواً واحداً، فهم تناولوا اسم قائد الجيش جوزف عون مع بعض من التقوهم، وبحثوا معهم إمكانية وصوله إلى بعبدا وما إذا كانت المرحلة تسمح بتسويقه. لكنهم عمدوا مع قوى أخرى إلى نفي وجود مرشح للخماسية، مؤكدين أنهم لن يكرروا خطأ الفرنسيين في طرح الأسماء وحرقها".

واعتبرت مصادر مطّلعة أن "ما يقوم به القطريون حالياً يؤكد أن ثمة قراراً خارجياً بتقويض الدور الفرنسي وضرب مبادرة باريس، واستبدال الأخيرة بالدوحة. وستتبيّن في المرحلة المقبلة حقيقة الدور الموكل إليها".

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محليات

جان ايف لودريان

المبادرة الفرنسية

الاجتماع الخماسي

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