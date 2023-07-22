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محليات

مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ"الجمهورية": نتحرّك باستقلالية في لبنان ولا احد يوقف مهمّتنا

2023-07-22 | 01:50
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مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ&quot;الجمهورية&quot;: نتحرّك باستقلالية في لبنان ولا احد يوقف مهمّتنا
مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ"الجمهورية": نتحرّك باستقلالية في لبنان ولا احد يوقف مهمّتنا

أكّد مصدر ديبلوماسي فرنسي لصحيفة "الجمهورية"، انّ فرنسا تتحرّك باستقلالية في لبنان، ولا تسمح لأي فريق او دولة بإيقاف تحرّكها او مهمّاتها.

أكّد مصدر ديبلوماسي فرنسي لصحيفة "الجمهورية"، انّ فرنسا تتحرّك باستقلالية في لبنان، ولا تسمح لأي فريق او دولة بإيقاف تحرّكها او مهمّاتها.

وقال المصدر: "في الوقت الذي لم يعد لبنان أولوية بالنسبة الى الخارج فإنّه ما زال أولوية بالنسبة الى فرنسا والرئيس ايمانويل ماكرون شخصياً الذي يتواصل يومياً مع الديبلوماسية الفرنسية في لبنان للاطلاع على التطورات".

واضاف: "انّ فرنسا تولي أهمية كبرى لشخص سفيرها في لبنان، وهي لهذه الغاية تختاره بدقّة وعناية، ولذا اختارت سفيرها الحالي في تركيا Hervé Magro الذي يتمتع بقدرات مميزة وبسيرة غنية بالمهمّات الدقيقة، لتعيينه سفيراً في لبنان وسيتسلّم مهمّته بداية كقائم بأعمال السفارة الفرنسية منتصف آب المقبل في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتسليم اوراق اعتماده سفيراً اليه، فيما ستغادر السفيرة الحالية آن غريو التي ستشغل منصب مديرة منطقة شمالي إفريقيا والشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية."

كما كشف المصدر الديبلوماسي الفرنسي، انّ الاسباب التي قد تعوق عودة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان إلى لبنان حالياً هي اسباب تقنية ولوجستية بحتة، نظراً لضغط المواعيد في أجندته وضرورة تنسيقها في المنطقة قبل هذه العودة. واضاف: "لا يمكن حتى الساعة تقييم المبادرة التي سيقوم بها لودريان او كيف سيكون شكلها"، مشدّداً على انّه في غياب طرح جديد ما زال الطرح الفرنسي قائماً، إلّا انّ هناك امكانية لطرح جديد من خلال دعوة إلى الحوار إنما ليس حواراً تقليدياً على الطريقة اللبنانية، بمعنى انّه لن يكون هناك حوار يجمع الاطراف حول طاولة مستديرة بل سيكون حواراً ثنائياً بين لودريان والأفرقاء المعنيين بتحريك الملف الرئاسي.

كما أكّد المصدر انّ عودة لودريان الى لبنان "حتمية وطبيعية" لأنّه البلد المعني بمهّمته "إلاّ انّه سيعود بالتأكيد عندما يكون الحل جاهزاً". الّا انّ موعد عودته يتغيّر تواريخه يومياً نظراً لتسارع الأحداث والتطورات بين لحظة واخرى ونظراً لتضارب مواعيد اجتماعاته في المنطقة. اما بالنسبة الى وظيفته الجديدة كمدير للوكالة الوطنية في التنمية في منطقة العلى السعودية فستبدأ في أواخر السنة، بمعنى انّه فيما هو مبعوث رئاسي خاص لديه الوقت الكامل لإنجاز مهمّته اللبنانية الرسمية الرئاسية الخاصة. فوظيفته الجديدة لا تلغي مهمّته الرئاسية علماً انّه لن يستطيع التوقف عن مهمّته الاّ بإشارة من الرئيس الفرنسي الذي كلّفه ايّاها.

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