الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الصمد: القرنة السوداء هويتنا في الضنّية مسيحيين ومسلمين والأولوية هي للتهدئة وعدم شحن النفوس

2023-07-22 | 03:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الصمد: القرنة السوداء هويتنا في الضنّية مسيحيين ومسلمين والأولوية هي للتهدئة وعدم شحن النفوس
الصمد: القرنة السوداء هويتنا في الضنّية مسيحيين ومسلمين والأولوية هي للتهدئة وعدم شحن النفوس

عقد لقاء موسع مع النائب جهاد الصمد تناول فيه آخر التطورات بما يتعلق بالقرنة السوداء والنزاع العقاري بين الضنية وبشري في منطقة الفيلات ببلدة بخعون ـ الضنية، في حضور رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس رابطة مخاتير الضنية ضاهر أبو ضاهر، ورؤساء بلديات حاليين وسابقين ومخاتير وفاعليات وحشد من المواطنين.

وقال  الصمد في كلمة له : "نتقدم بلتعزية من أهل الشابين المرحومين  هيثم ومالك طوق، وآل طوق الكرام وعموم عائلات بشري، ونؤكد الإحتكام إلى القانون والعدالة لمعرفة حيثيات مقتل الشابين من آل طوق ومعاقبة الفاعلين أيّاً كانوا. ونؤكد أيضاً وأيضاً حرصنا على علاقة الجوار التي تربط أهل بشري وأهلنا في الضنية، وقديماً قيل الجار قبل الدار. إنّ قيماً مشتركة تجمعنا إضافة إلى المواطنية الواحدة، فنحن وإياهم أهل جرد وأهل دين ورجولة وشهامة وكرم ومروءة وعدم غدر ووفاء".

وتابع  “إذا كان الله قد حبا أهلنا في بشري بـ"أرز الرب" غابة الأرز، وهي رمز لبنان، ووادي القديسين وهو رمز الوجود الماروني المشرقي، ومغارة قاديشا التي تنافس بجمالها مغارة جعيتا، ويكفي أن جبران خليل جبران رمز التمرد هو إبن مدينة المقدمين، نحن في الضنية نفتخر ونعتز بما يفتخر ويعتز به أهلنا في بشري، ونحن نطمع أن يعاملنا أهلنا في بشري بالمثل، فالقرنة السوداء بالنسبة لأبناء الضنية هي رمز لكرامتهم وعزتهم وعنفوانهم، "هي روحنا من الآخر". ولا نغالي إذا قلنا إن القرنة السوداء هي هويتنا في الضنّية مسيحيين ومسلمين".

واضاف: "نحن إذ نؤكّد ذلك لا نقصد الإستفزاز أو التحدّي أو الفتنة. نؤكّد ذلك بالإدلة والخرائط والقرائن، ونحتكم إلى القضاء العادل، النزيه، العالِم والمجرد. قضية بهذا الحجم بحاجة إلى قضاة من وزن بشارة طبّاع (أبو القانون العقاري في لبنان)، وموسوعية شكري القرداحي وعلم جان باز".

وقال: "تنص المادة الثالثة من الدستور على أنه “لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون”، ولما كان آخر تعديل على حدود المناطق الإدارية قد تم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 / 6 / 1959. ولما كان إجتهاد مجلس شورى الدولة ومطالعات هيئة التشريع والإستشارات قد استقرت على اعتبار: “بما أن رغبة مجلس الوزراء باستصدار قانون يؤول إلى تخويل السّلطة الإدارية حق تعديل هذه الحدود المحددة بالقانون غير المكتوب (الأعراف) تتعارض وأحكام المادة 3 من الدستور."

وتابع الصمد في كلمته : "بما أنه إذا صدر قانون يجيز للمحكمة أن تعدل بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء حدود القرى، فإنه يكون في ذلك معطلاً للأمر المقصود من أحكام المادة 3 من الدستور، التي جعلت وقفاً على المجلس النيابي سلطان تعديل هذه الحدود في كلّ مرة وجب تعديلها مهما كبرت أو صغرت أهمية هذا التعديل. تصحيح أو تعديل إسم قرية أو بلدة يحتاج إلى قانون. لذلك نرى إعادة الأوراق إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الرجاء بأن يتفضل بإعادة النظر في قراره".

 وأضاف: "على ضوء تلك الإجتهادات والمطالعات المستقرة يتبين لنا ما يلي: إن أي تعديل في الحدود بين الضنية وبشري لا يمكن أن يبت بها القاضي العقاري، إذ لا يمكن تعديل تلك الحدود إلا بقانون يصدر عن المجلس النيابي، وإن صلاحية القاضي العقاري تنحصر فقط بالإستعانة بأهل الخبرة لمطابقة الخرائط القانونية المعتمدة منذ أيام المتصرفية حتى تاريخ تقسيم المناطق الإدارية سنداً للمرسوم الإشتراعي رقم 116 / 59".

وتابع: "وبما أن جميع الخرائط المنظمة منذ عام 1861 وحتى تاريخ تقسيم الأقضية قد أجمعت جميعها على أن القرنة السوداء هي جزء لا يتجزأ من قضاء الضنية، يهمنا أن نحذر اليوم من التلاعب الحاصل من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش اللبناني والتي عدلت عام 2015 بشكل فاضح ومفضوح حدود قضاءي بشري والضنية لغاية في نفس يعقوب، وإننا من هنا ندعو مديرية الشؤون الجغرافية تصحيح هذه الأمر تحت طائلة الملاحقة القانونية. وما نخشاه أن يكون تم تزويد القاضي العقاري الخرائط المتلاعب بها، فيكون ما بُني على باطل فهو باطل".

وقال: "هنا يهمني توضيح بعض لغطٍ أو لغو يتهمني بالتحريض والفتنة. أنا جهاد مرشد الصمد، أنا مواطن لبناني عربي تجمعني المواطنية والأخوة مع جميع اللبنانيين إلى أي فئة أو حزب أو مذهب إنتموا، فخلاف الرأي لا يفسد للود قضية".

وأضاف: "إذا تم تعييري بأني قلت في اجتماع لأهلي بأن القرنة السوداء هي للضنية كما الكعبة للمملكة العربية السعودية، فإن قصدي هو بداهة الأمر وضرورة التسليم به من قِبَل الجميع، كما من يعتبر أن غابة الأرز ووادي القديسين هما جزء لا يتجزأ من مدينة بشري كما كنيسة المهد في بيت لحم في فلسطين. هذا هو المقصد والمعنى وكفى نفخاً في أبواق التحريض وتحليل الدماء، وهنا أقصد بعض صغار الإعلاميين وإعلام التحريض والفدرالية والتقسيم والنفخ في أبواق الفتنة".

وتابع: "في حقيقة ما جرى يوم السبت المشؤوم، أملك من المعطيات والحقائق والأدلة حول وقائع ما جرى في هذا اليوم المشؤوم علينا وعلى أهلنا في بشري، لكني سأتجاوز ذلك لاعتبارين: أولاً حرصاً على مشاعر أهل الضحايا وعدم الوقوع في سجالات وردود فعل قد تؤدي إلى تصعيد لا نريده جميعنا، فالأولوية اليوم هي للتهدئة ووأد الفتنة؛ وثانياً لأننا احتكمنا إلى القضاء والمؤسسات والتزاماً بما تعهدنا به، فإن المعطيات والأدلة والوقائع التي بحوزتنا سنزود بها القضاء المختص وليس الرأي العام".

وقال: "نذكر الجميع هنا بالآية القرانية التي تقول: "يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، والآية القرآنية التي تقول: "إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم”، والحديث النبوي الشريف: “كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر".

وأضاف: "إن النزاهة والإنصاف يلزماني بأن أنوه بالتحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بإشراف مباشر من مدعي عام التمييز كانت على أعلى درجات الحرفية والدقة والموضوعية والعلمية والتي ساهمت في وضع الأمور في نصابها وموقعها. كما لا بد من شكر المؤسسة العسكرية الأم (الجيش اللبناني)، التي تدخلت بسرعة وحزم وحسم ومنعت تفاقم الأمور واستطاعت حماية السلم الأهلي".

وتابع: "كما لا بد من مصارحة قائد الجيش ومن باب الحرص على دور المؤسسة العسكرية وإجماع اللبنانيين حولها، أن تعاطي القائد مع أحداث القرنة السوداء إتصف بعدم التوازن والتمييز في التعامل، فقد حاولت الإتصال به وعبر قنوات مختلفة لكنني لم أفلح رغم علاقتي الجيدة به، ورغم أني رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في مجلس النواب. الظاهر أن للقائد في هذه الأيام إهتمامات أخرى".

وقال: "الخلاف بين أهلنا في بشري والضنية ليس على ملكية القرنة السوداء، فالملكية تعود للجمهورية اللبنانية، الخلاف بيننا وبين أهل بشري هو على موقع القرنة السوداء وأين تقع القرنة السوداء، في قضاء الضنية أم في قضاء بشري؟ لقد سعينا وعملنا واجتهدنا لنثبت حقنا بالوقائع والأدلة والخرائط منذ أيام المماليك ومنذ أيام المتصرفية ولتاريخه، وهذا ما شرحته أمامكم، ولأن القاعدة الشرعية تقول بأن البينة على من ادعى. فقد أثبتُ أمامكم وأمام الله وأمام اللبنانيين أن القرنة السوداء تقع في قضاء الضنية."

واضاف: "إذا كنا نتشدد في حقنا الطبيعي والتاريخي والجغرافي بأن القرنة السوداء هي في قضائنا، فإن ذلك لا يعني إلا أن الأولوية هي للتهدئة وعدم شحن النفوس واستثارة الغرائز والإنجرار إلى سجالات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتأزم بين أهل منطقتين جارتين متجاورتين".

وتابع : "لذا، فإني أبادر من هنا ومن أمامكم إلى دعوة كل من الزملاء في قضاء بشري السيدة ستريدا طوق جعجع والسيد وليم طوق، إضافة إلى الزميل عبد العزيز الصمد، للإجتماع في مجلس النواب بحضور أو رعاية دولة الرئيس نبيه بري، الذي كان أول من بادر مشكوراً للإتصال بي، داعياً للوعي ووأد الفتنة، لتكريس التهدئة والإلتزام بدولة القانون".

وقد استعرض الصمد من خلال شاشة عملاقة خرائط ووثائق ومستندات سابقة تعود إلى أيام المماليك والمتصرفية وبعد إعلان دولة لبنان الكبير وصولاً إلى السنوات الأخيرة، تظهر أن القرنة السوداء تقع ضمن قضاء الضنية، وبأن تلاعباً جرى مؤخراً في بعض الخرائط بشكل غير قانوني إقتطع من قضاء الضنية مساحة 14.6 كيلومتر وضمها إلى قضاء بشري.

مقالات ذات صلة
الصمد: القرنة السوداء هويتنا في الضنّية مسيحيين ومسلمين والأولوية هي للتهدئة وعدم شحن النفوس

محليات

القرنة السوداء

الضنية

جهاد الصمد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في مطار بيروت ... احباط محاولة تهريب مخدرات موضبة بطريقة احترافية داخل غلافات "شوكولا"
حسن فضل الله: لا نريد الذهاب الى فتن ولا إلى تهديد السلم الأهلي ولا المس بصيغة العيش الواحد

اقرأ ايضا في محليات

وفاة شابة إثر سقوطها من سطح منزلها في بعلبك
07:42

وفاة شابة إثر سقوطها من سطح منزلها في بعلبك

قضت الشابة ف. أ. (21 عاماً) إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها في مدينة بعلبك.

07:42

وفاة شابة إثر سقوطها من سطح منزلها في بعلبك

قضت الشابة ف. أ. (21 عاماً) إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها في مدينة بعلبك.

لبنانيان ذهبا لقضاء رحلة سياحية في تركيا.. فتوفيا في حريق داخل الفندق
07:42

لبنانيان ذهبا لقضاء رحلة سياحية في تركيا.. فتوفيا في حريق داخل الفندق

توفي اللبنانيان دوري وففيان مهنا من بلدة قرطبا، نتيجة حريق اندلع في أحد الفنادق في انطاليا، وذلك خلال قضائهما رحلة سياحية في تركيا.

07:42

لبنانيان ذهبا لقضاء رحلة سياحية في تركيا.. فتوفيا في حريق داخل الفندق

توفي اللبنانيان دوري وففيان مهنا من بلدة قرطبا، نتيجة حريق اندلع في أحد الفنادق في انطاليا، وذلك خلال قضائهما رحلة سياحية في تركيا.

عبد الله: ما الهدف من نقل البلد إلى التحلل الكامل؟
07:38

عبد الله: ما الهدف من نقل البلد إلى التحلل الكامل؟

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "سيكون واضحاً بعد الأول من آب، خاصة إذا ما بدأ الدولار بالتحليق، مع الانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية لذلك، ما الهدف من نقل البلد الى التحلل الكامل، وضرب وشلل القطاع العام المدني والعسكري فرض الحلول السياسية؟ شطب ديون الدولة والمصارف؟ إعادة تكوين النظام؟ سنرى".

07:38

عبد الله: ما الهدف من نقل البلد إلى التحلل الكامل؟

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "سيكون واضحاً بعد الأول من آب، خاصة إذا ما بدأ الدولار بالتحليق، مع الانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية لذلك، ما الهدف من نقل البلد الى التحلل الكامل، وضرب وشلل القطاع العام المدني والعسكري فرض الحلول السياسية؟ شطب ديون الدولة والمصارف؟ إعادة تكوين النظام؟ سنرى".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023