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محليات

في مطار بيروت ... احباط محاولة تهريب مخدرات موضبة بطريقة احترافية داخل غلافات "شوكولا"

2023-07-22 | 03:42
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في مطار بيروت ... احباط محاولة تهريب مخدرات موضبة بطريقة احترافية داخل غلافات &quot;شوكولا&quot;
في مطار بيروت ... احباط محاولة تهريب مخدرات موضبة بطريقة احترافية داخل غلافات "شوكولا"

في مطار بيروت ... احباط محاولة تهريب مخدرات موضبة بطريقة احترافية داخل داخل غلافات "شوكولا"

اعلنت المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي في بيان ان "فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية-سرية درك مطار رفيق الحريري الدولي تسلمت من إحدى دوريّات فصيلة تفتيشات المطار المدعو  ع. س. (مواليد عام 1999، سوري الجنسية) الذي ضبط بحوزته /16/ قطعة من مادّة حشيشة الكيف على شكل مكعّب مستطيل بحجم إصبع اليد، كلٌّ منها مغلّفة بنايلون أبيض شفّاف زنِتها الإجمالية /1،266/ كلغ موضّبة في داخل حقيبتي الشحن والكتف الخاصّة به داخل غلافات "شوكولا"، وذلك لدى سفره إلى تركيا."

واضاف البيان " بالتحقيق مع الموقوف، أفاد أنّه يعمل في مجال شحن البضائع من تركيا إلى لبنان وسوريا، وبالعكس. وقد تعرّف إلى شخص يعمل في هذا المجال، وأعلمه بوجود بضائع ينوي نقلها إلى تركيا. عندها حضر من سوريا إلى مكتبه في لبنان، حيث استلم منه البضائع لينقلها إلى تركيا من دون علمه بوجود مخدّرات في داخلها."

وتابع البيان: "بالتوسّع بالتحقيق معه، من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، اعترف بتهريب المخدّرات داخل الشوكولا، ولا يزال يوجد /20/ صندوقًا من نوع الشوكولا ذاته مخبّأ في داخلها قطع من حشيشة الكيف وهي معدّة للتّهريب إلى الخارج.

و على الفور، انتقلت دوريّة من المكتب الى محلّة طريق المطار، وعملت على ضبطها، حيث تبين انها تحتوي على /24/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف.

كذلك، أسفرت التحقيقات والاستقصاءات والتحريّات عن توقيف شخصين آخرين متورطين بعملية التهريب، وذلك بالتنسيق مع المجموعة الخاصة، وهما:

ك. ر. (مواليد عام 1971، لبناني)

خ. ق. (مواليد عام 2001، سوري)

 العمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين، بإشراف القضاء المختص."

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