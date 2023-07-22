مصلحة الليطاني: تحويل كامل تصريف عين الزرقاء لتعزيز إمدادات المياه

وأكدت المصلحة أن "تفاديا لهذا الضرر وحرصا على سلامة المواسم الزراعية في مشروع ري القاسمية ،تم تحويل كامل تصريف عين الزرقاء (بالقرب من معمل عبد العال في مشغرة) الى مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى لزيادة تصريف النهر بحوالي 800 ليتر في الثانية، ابتداء من صباح اليوم، مما سيؤدي الى ارتفاع منسوب النهر بشكل محدود ومستوى العكارة خلال الساعات المقبلة".

واشارت المصلحة الى انها "اتخذت هذا التدبير لتأمين حاجات المواطنين لمياه الري وتلفت نظر المزارعين الى وجوب ترشيد استعمال هذه المياه والتقيد ببرامج التوزيع لكي تتمكن المصلحة من تلبية حاجات المزارعين خاصة في هذه الظروف المناخية الصعبة".