الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

قاسم هاشم: لا يجوز لاي فريق التهرب من دوره وواجباته الوطنية

2023-07-22 | 08:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قاسم هاشم: لا يجوز لاي فريق التهرب من دوره وواجباته الوطنية
قاسم هاشم: لا يجوز لاي فريق التهرب من دوره وواجباته الوطنية

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم "أن الظروف الصعبة التي يواجهها اللبنانيون في واقعهم الحياتي الاجتماعي يستدعي معالجة سريعة وذلك من خلال اعادة انتظام عمل المؤسسات لتأخذ دورها الطبيعي لايجاد الحلول المطلوبة قبل الوصول الى الفوضى التي يراهن عليها بعض الخارج لتمرير مآربه وغاياته وهذه مسؤليات الجميع"

وأكد هاشم خلال تصريح له من شبعا  أن" لا يجوز لاي فريق التهرب من دوره وواجباته الوطنية وعلينا ان ننتظر الاخرين لفرض ارائهم وافكارهم وكأننا اصبحنا تحت الوصاية ولذلك فإن المطلوب اعتماد الحكمة والعقلانية والموضوعية في مقاربات الملفات الاساسية وخاصة رئاسة الجمهورية والتي هي اساس ومنطلق اي خطوة انقاذية."

 واضاف : "لأن التحديات جمة والصعوبات تزداد يوما بعد يوم فالمسؤوليات تتعاظم والتفاهم في مثل هذه المرحلة ليس ترفا بل ضرورة وطنية للخروج من ازماتنا   ولهذا فإن الاتفاق على نقطة تشكل اولوية اللحظة بعد ان كثر الكلام حولها وتباينت الاراء رغم اولوياتها يعتبر تحدي ومكاشفة فعودة البعض للتمسك بوجود النازحين السوريين وكأنه استجابة لمشاريع الخارج ورهاناتهم الخاطئة يشكل علامة فارقة تصل لحد التشكيك وهذا ما يضر بوطننا فليتقنع البعض بالاخطاء التي تترتب على هذه التوجهات ولننطلق نحو علاقة اخوية مع الاشقاء في القيادة السورية للاتفاق حول مسألة اعادة السوريين الى وطنهم وخارج هذا التوجه انما هو تخلي عن حماية وطننا لان اقحام بلدنا في لعبة الامم قد يأخذنا الى ما لا يحمد عقباه فهل سينتبه الجميع الى ما ينتظرنا."

مقالات ذات صلة
قاسم هاشم: لا يجوز لاي فريق التهرب من دوره وواجباته الوطنية

محليات

التنمية والتحرير

قاسم هاشم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الصحافية الاستقصائية ليال بو موسى لـ "هنا بيروت" : باحثة اسرائيلية اسمها اليزابيث تسوركوف او ليزا أركادي دخلت الى لبنان في العام الماضي والتقت شخصيات لبنانية
وفاة شابة إثر سقوطها من سطح منزلها في بعلبك

اقرأ ايضا في محليات

القوات اللبنانية تنفي علاقتها بالتحقيقات الجارية حول إحدى الجمعيات
13:14

القوات اللبنانية تنفي علاقتها بالتحقيقات الجارية حول إحدى الجمعيات

صدر عن منطقة صيدا- الزهراني في القوات اللبنانية البيان الآتي:

"قامت عدد من الجهات المرتبطة بمحور سياسي اعتاد التلفيق والإفتراء، على إقحام حزب "القوّات اللبنانيّة" في التحقيق الذي تُجريه الأجهزة المختصة حول إحدى الجمعيات، بشكل مُجافي للحقيقة وللوقائع ذات الصلة، كما قامت بتسويق خبر توقيف مختار بلدة الهلالية على أنّه رئيس مركز "القوات" في البلدة".

13:14

القوات اللبنانية تنفي علاقتها بالتحقيقات الجارية حول إحدى الجمعيات

صدر عن منطقة صيدا- الزهراني في القوات اللبنانية البيان الآتي:

"قامت عدد من الجهات المرتبطة بمحور سياسي اعتاد التلفيق والإفتراء، على إقحام حزب "القوّات اللبنانيّة" في التحقيق الذي تُجريه الأجهزة المختصة حول إحدى الجمعيات، بشكل مُجافي للحقيقة وللوقائع ذات الصلة، كما قامت بتسويق خبر توقيف مختار بلدة الهلالية على أنّه رئيس مركز "القوات" في البلدة".

القوات اللبنانية تنفي تهريب سمير جعجع لـ 16 مليون دولار
11:16

القوات اللبنانية تنفي تهريب سمير جعجع لـ 16 مليون دولار

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

11:16

القوات اللبنانية تنفي تهريب سمير جعجع لـ 16 مليون دولار

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

هنا بيروت: تحويل أموال إلى الخارج.. وباحثة إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية في 2022
Play
10:07
Play

هنا بيروت: تحويل أموال إلى الخارج.. وباحثة إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية في 2022

هنا بيروت: تحويل أموال إلى الخارج.. وباحثة إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية في 2022

10:07

هنا بيروت: تحويل أموال إلى الخارج.. وباحثة إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية في 2022

هنا بيروت: تحويل أموال إلى الخارج.. وباحثة إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية في 2022

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023