قاسم هاشم: لا يجوز لاي فريق التهرب من دوره وواجباته الوطنية

وأكد هاشم خلال تصريح له من شبعا أن" لا يجوز لاي فريق التهرب من دوره وواجباته الوطنية وعلينا ان ننتظر الاخرين لفرض ارائهم وافكارهم وكأننا اصبحنا تحت الوصاية ولذلك فإن المطلوب اعتماد الحكمة والعقلانية والموضوعية في مقاربات الملفات الاساسية وخاصة رئاسة الجمهورية والتي هي اساس ومنطلق اي خطوة انقاذية."

واضاف : "لأن التحديات جمة والصعوبات تزداد يوما بعد يوم فالمسؤوليات تتعاظم والتفاهم في مثل هذه المرحلة ليس ترفا بل ضرورة وطنية للخروج من ازماتنا ولهذا فإن الاتفاق على نقطة تشكل اولوية اللحظة بعد ان كثر الكلام حولها وتباينت الاراء رغم اولوياتها يعتبر تحدي ومكاشفة فعودة البعض للتمسك بوجود النازحين السوريين وكأنه استجابة لمشاريع الخارج ورهاناتهم الخاطئة يشكل علامة فارقة تصل لحد التشكيك وهذا ما يضر بوطننا فليتقنع البعض بالاخطاء التي تترتب على هذه التوجهات ولننطلق نحو علاقة اخوية مع الاشقاء في القيادة السورية للاتفاق حول مسألة اعادة السوريين الى وطنهم وخارج هذا التوجه انما هو تخلي عن حماية وطننا لان اقحام بلدنا في لعبة الامم قد يأخذنا الى ما لا يحمد عقباه فهل سينتبه الجميع الى ما ينتظرنا."