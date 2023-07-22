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محليات

إطلاق "مجلس بعلبك الثقافي" الخارطة السياحية الرقمية لبعلبك الهرمل

2023-07-22 | 09:03
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إطلاق &quot;مجلس بعلبك الثقافي&quot; الخارطة السياحية الرقمية لبعلبك الهرمل
إطلاق "مجلس بعلبك الثقافي" الخارطة السياحية الرقمية لبعلبك الهرمل

أطلق نادي الاغتراب في "مجلس بعلبك الثقافي" الخارطة السياحية الرقمية لمحافظة بعلبك الهرمل، خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعة الدكتور حبيب الجمال، بحضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة ممثلاً بنائبه جمال عبد الساتر، رئيس بلدية إيعات حسين شفيق عبد الساتر، رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل ممثلاً برئيس لجنة السياحة في المجلس البلدي محمد عواضة، ممثل لجنة "مهرجانات بعلبك الدولية" المهندس حماد ياغي، وفاعليات ثقافية ونقابية واختيارية واجتماعية.

وتوجه رئيس المجلس حاتم شريف بالشكر من "الذين ساهموا في إنجاز الخريطة الأولية للسياحة في محافظة بعلبك الهرمل، التي تختزن عشرات المواقع الأثرية والسياحية التي تخلد حضارات تاريخية، وتؤشر إلى عظمة هذه المنطقة ومكانتها".

وعرض  المهندس وديع ضاهر إنجازات نادي الاغتراب في سنته الأولى منذ تأسيسه، والمشاريع التي حققها خلال هذه السنة وآخرها انجاز الخريطة السياحية لمحافظة بعلبك الهرمل.

وبيَّن "أهداف واستراتيجية النادي المتعلقة بمحافظة بعلبك الهرمل، والتواصل مع كل أهالي المنطقة وتسليط الضوء على الجانب الثقافي الحضاري والدور السياحي لمدينة بعلبك وكل ما يخدم أبناء المحافظة".

بدورها المهندسة ياسمينة عرفات شرحت "مضمون الخريطة السياحية، التي تُسهّل على السائح الوصول إلى الأماكن الأثرية والسياحية والمطاعم والمقاهي إنطلاقا من قلعة بعلبك، كما أنها ترشد السائح ابتداءً من المطار او الحدود البرية على الأماكن والمرافق السياحية باللغتين العربية والإنجليزية، وبرامجها عبر الكود الموجود على الخريطة".

وأكد عواضة أن "مدينة بعلبك الموسومة منذ آلاف السنين بأنها مدينة الشمس, هي إحدى المدن التاريخية الأهم في لبنان وفي الشرقفهي من دون شك مدينة الآثار والتاريخ والحب والجمال والإبداع".

وأضاف: "من هذا المنطلق، وحفظا لهذا الإرث العريق، كان واجباً على كل فرد منا، وعلى كلّ مؤسسة عامة او خاصة، وعلى الجمعيات في بعلبك الهرمل، أن نحافظ على مقدسات هذه المنطقة من تنوع ديني، فكري، تاريخي وثقافي، وإبراز الأهمية السياحية لبعلبك من خلال تسليط الضوء على معالمها الأثرية والتاريخية والطبيعية، وتعزيزها بوضع خارطة إرشاد سياحي تكون جسراً للعبور نحو عالم السياحة الرقمية، وتتيح للسائح المحلي والأجنبي الإطلاع وتحفزه على زيارة كل الأماكن السياحية في محافظة بعلبك الهرمل". 

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إطلاق "مجلس بعلبك الثقافي" الخارطة السياحية الرقمية لبعلبك الهرمل

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