إطلاق "مجلس بعلبك الثقافي" الخارطة السياحية الرقمية لبعلبك الهرمل

وتوجه رئيس المجلس حاتم شريف بالشكر من "الذين ساهموا في إنجاز الخريطة الأولية للسياحة في محافظة بعلبك الهرمل، التي تختزن عشرات المواقع الأثرية والسياحية التي تخلد حضارات تاريخية، وتؤشر إلى عظمة هذه المنطقة ومكانتها".

وعرض المهندس وديع ضاهر إنجازات نادي الاغتراب في سنته الأولى منذ تأسيسه، والمشاريع التي حققها خلال هذه السنة وآخرها انجاز الخريطة السياحية لمحافظة بعلبك الهرمل.

وبيَّن "أهداف واستراتيجية النادي المتعلقة بمحافظة بعلبك الهرمل، والتواصل مع كل أهالي المنطقة وتسليط الضوء على الجانب الثقافي الحضاري والدور السياحي لمدينة بعلبك وكل ما يخدم أبناء المحافظة".

بدورها المهندسة ياسمينة عرفات شرحت "مضمون الخريطة السياحية، التي تُسهّل على السائح الوصول إلى الأماكن الأثرية والسياحية والمطاعم والمقاهي إنطلاقا من قلعة بعلبك، كما أنها ترشد السائح ابتداءً من المطار او الحدود البرية على الأماكن والمرافق السياحية باللغتين العربية والإنجليزية، وبرامجها عبر الكود الموجود على الخريطة".

وأكد عواضة أن "مدينة بعلبك الموسومة منذ آلاف السنين بأنها مدينة الشمس, هي إحدى المدن التاريخية الأهم في لبنان وفي الشرق, فهي من دون شك مدينة الآثار والتاريخ والحب والجمال والإبداع".

وأضاف: "من هذا المنطلق، وحفظا لهذا الإرث العريق، كان واجباً على كل فرد منا، وعلى كلّ مؤسسة عامة او خاصة، وعلى الجمعيات في بعلبك الهرمل، أن نحافظ على مقدسات هذه المنطقة من تنوع ديني، فكري، تاريخي وثقافي، وإبراز الأهمية السياحية لبعلبك من خلال تسليط الضوء على معالمها الأثرية والتاريخية والطبيعية، وتعزيزها بوضع خارطة إرشاد سياحي تكون جسراً للعبور نحو عالم السياحة الرقمية، وتتيح للسائح المحلي والأجنبي الإطلاع وتحفزه على زيارة كل الأماكن السياحية في محافظة بعلبك الهرمل".