القوات اللبنانية تنفي علاقتها بالتحقيقات الجارية حول إحدى الجمعيات

وأضاف البيان : "إنّ منطقة صيدا - الزهراني في "القوات اللبنانية" تنفي نفياً قاطعاً أيّ علاقة للحزب بكلّ التسويق الباطل، كما تنفي أن يكون مختار البلدة هو رئيساً لمركز "القوات" فيها، إنما من المؤيدين، وإذ تؤكّد إلتزامها التام بسقف القانون ورفضها كلّ ما يتعارض معه، تجد نفسها مضطرة للإدّعاء لدى الجهات المختصّة على كلّ مَن تسوّل له نفسه ربط "القوات" بأخبار ملفّقة".