الأنباء: لودريان يفاجىء القوى السياسية بطروحات جديدة ومبادرة متكاملة

أفادت مصادر صحيفة الأنباء الالكترونية، أن "زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان مطلع الأسبوع المقبل ممكن أن تفاجىء القوى السياسية بطروحات جديدة ومبادرة متكاملة بعد وضعهم في أجواء اجتماع اللجنة الخماسية والخطوات التي تم التوافق عليها ليبنى على الشيء مقتضاه".

وتوقعت المصادر المتابعة لحراك الدبلوماسي الفرنسي أن "ينطلق لودريان في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين من نقطتين، الأولى تتمثل بإقامة حوار بنّاء ومسؤول في مجلس النواب يدعو إليه رئيس المجلس نبيه بري وترعاه فرنسا ويتم البحث فيه عن مخارج جدية لأزمة الشغور الرئاسي، وتنطلق من تخلّي المعارضة والممانعة عن مرشحيهم جهاد أزعور وسليمان فرنجية، والتوافق على مرشحين أخرين من بين ثلاثة أسماء هي قائد الجيش العماد جوزف عون والنائب نعمت افرام والوزير السابق زياد بارود أو غيرهم من الأسماء الموضوعة في عهدة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وفي حال التوافق يحدّد بري موعداً لجلسة انتخاب قريبة وليفز المرشح الأوفر حظاً، وفي حال تم رفض هذه الفكرة فليس هناك مانع من نقل الحوار إلى قصر الصنوبر ويكون برعاية فرنسية بحتة".



وأضافت المصادر "أما النقطة الثانية فإن لودريان قد يشدد على تنفيذ الاصلاحات وأهمية الانتقال السلس لخلافة حاكم مصرف لبنان الذي تنتهي ولايته آخر هذا الشهر، لأن نجاح هذه العملية من وجهة نظر الجانب الفرنسي قد يساعد في حل مسألة الشغور الرئاسي".