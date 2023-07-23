ميقاتي بصدد لقاء نواب حاكم المصرف غداً قبيل جلسة مجلس الوزراء
علمت صحيفة الديار أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حدد موعداً للقاء نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة صباح غد الاثنين قبل جلسة مجلس الوزراء، للبحث معهم في ما طرحوه امام لجنة الادارة والعدل".
وأضافت المعلومات أن "ميقاتي سيطرح الموضوع داخل الحكومة على ضوء استكمال الاتصالات في الساعات المقبلة ونتائج اجتماعه مع نواب الحاكم، وأنه بصدد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لاحقاً على ضوء ما سيجري داخل الحكومة".
ويأتي اجتماع ميقاتي غداً مع نواب الحاكم في ظل المعلومات عن توجههم لتقديم استقالتهم بعد غد الثلاثاء.
ووفقاً للمعلومات أيضاً فإن نائب حاكم مصرف لبنان الاول وسيم منصوري شدد أمام لجنة العدل وسائر نواب الحاكم على عدم استمرار منصة صيرفة بصيغتها الراهنة وإنشاء منصة جديدة، وجرى البحث لاحقاً في أن تكون محصورة بموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، والصرف بشكل قانوني، وبالتالي تخفيض مبلغ الصرف الشهري من حوالي 400 مليون دولار إلى ما دون نصف هذا المبلغ.