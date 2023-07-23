العثور على جثة مجهولة الهوية على طريق حارة صيدا - جزين

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على "ضرورة إيلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماماً جدياً خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الصرخة بعدم تمكن أغلبية اللبنانيين أكانوا خاضعين لاحدى الجهات الضامنة أم متروكين لقدرهم من الدخول إلى المستشفيات حكومية أو خاصة أو حتى الحصول على الدواء اما لغلائه او لفقدانه عدا غلاء اسعار السلع دون حسيب او رقيب" مضيفاً بأن "حالة الفوضى التي تعم كل القطاعات وغياب الخدمات بكل مستوياتها لان هذه ابسط الحقوق التي اصبحت غير متوفرة من اجل حياة كريمة وهذا ما يستحق التوقف عنده كألوية لدى المسؤولين والقوى السياسية والتي لا تحتمل الانتظار لان غياب المعالجات قد تأخذ الازمة الى الانفجار الاجتماعي الذي يضع البلد امام اخطار قد يراهن عليها اصحاب المشاريع الخارجية".