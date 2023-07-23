نعيم قاسم: لا يمكن أن يثنونا عن القرآن الكريم بأعمالهم الشاذة المنحرفة

رأى نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "الحكومات الاوروبية لا يمكن أن تجتمع بما فيها الحكومة السويدية والدنماركية وسابقاً حكومات أخرى، في أن تترك فرداً واحداً يزعج ملياري مسلم في العالم للمساس بالمقدس، ألا وتعتبر أن تصرفاتهم هي جزء من مخطط لإهانة القرآن الكريم، هذا لأننا ارتقينا وانتصرنا وحررنا وأقمنا راية العدل في مواقعنا، وهذا ما لا يريدوه لنا".

كلام قاسم جاء خلال مجلس عاشورائي في مقام السيدة خولة في بعلبك، أمس بحضور النائب ينال صلح، الوزير السابق حمد حسن، مسؤول حزب الله حسين النمر ورئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل.



واعتبر قاسم أن "الذين نظروا الى القرآن يحترق بإجازة متواطئة منهم، عليهم أن يراجعوا حساباتهم جيداً، ولا يمكن أن نخزي بهذا العمل، وهذا ما يدفعنا الى المزيد من التمسك والتعلم الاقتداء بالقرآن الكريم الذي لا يساويه أي كتاب على وجه الأرض، ولا يمكن أن يثنونا عنه بأعمالهم الشاذة المنحرفة كشذوذهم بأمور كبيرة، هؤلاء المرتكبين بأن يتراجعوا عن دعاية حرية الرأي بالاساءة للاخرين والمقدسات، وما حصل هو جزء من مشروع أميركا والصهاينة وجزء من مشروع تثبيت الاحتلال في منطقتنا للأضرار بتعاليمنا".



وأضاف قاسم : "لدعاة الفوضى والفراغ في لبنان نقول لاولئك الذين يريدون تجريد لبنان من قوة مقاومته أمام العدو، أنتم لستم مؤتمنين على لبنان ولا على شعبه، لأنكم تحملون أفكارها لا تخدم إلا الصهاينة، عندما تواجهون المقاومة تريدون ابطال قوتها، وبلادنا يعاني خطورة إسرائيل، على الاقل قدموا البديل بالاستغناء بشيء مقابل شيء آخر".