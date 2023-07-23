الراعي في عظة الأحد: هويّة لبنان ورسالته مهدّدتان بالتشويه والانهيار بسبب عدم الالتزام بمضمون الدستور
أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن "لبنان بحكم نظامه السياسي ودستوره معروف بهويته وهي الانتماء إليه بالمواطنة لا بالدين، الوحدة بالتعددية الثقافية، الانتماء الكامل إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى جامعة الدول العربية، والاقرار بشرعة حقوق الانسان وجميع الحريات العامة وفي مقدمها حرية المعتقد، هذه هي هويته، أما رسالته هي العيش معاً بالتساوي، بين المسيحيين والمسلمين، وهي جعل لبنان وطن التلاقي والحوار وقانون آخر مختلف، والاغتناء المتبادل من ثقافته الخاصة، ورسالته كدولة حيادية في تعزيز العدالة والعيش بسلام في إطار الإجماع العربي".
وفي عظة الأحد، شدد الراعي على أن "هوية لبنان ورسالته مههدتان اليوم بالتشويه والانهيار بسبب عدم الالتزام بمضمون الدستور وعدم تطبيق اتفاق الطائف وتعمد عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية وإسقاط المؤسسات الدستورية واحدة تلو الأخرى من قبل المعطلين".
وأضاف: "مشكورة لجنة الدول الخمس على حمل همّ لبنان ومستقبله أكثر من السلطات اللبنانية المستمرة بالهدم".
وأشار إلى أن "مطالبتنا بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لكي يحافظوا هم على هويتهم ورسالتهم في وطنهم من جهة ولكي لا يكونوا سبباً في تشويه هويّة لبنان ورسالته".
من جهة ثانية، قال الراعي: "سنُطالب بدعم موازنة الجامعة اللبنانية التي تدنّت بشكل خطير".