الراعي في عظة الأحد: هويّة لبنان ورسالته مهدّدتان بالتشويه والانهيار بسبب عدم الالتزام بمضمون الدستور

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن "لبنان بحكم نظامه السياسي ودستوره معروف بهويته وهي الانتماء إليه بالمواطنة لا بالدين، الوحدة بالتعددية الثقافية، الانتماء الكامل إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى جامعة الدول العربية، والاقرار بشرعة حقوق الانسان وجميع الحريات العامة وفي مقدمها حرية المعتقد، هذه هي هويته، أما رسالته هي العيش معاً بالتساوي، بين المسيحيين والمسلمين، وهي جعل لبنان وطن التلاقي والحوار وقانون آخر مختلف، والاغتناء المتبادل من ثقافته الخاصة، ورسالته كدولة حيادية في تعزيز العدالة والعيش بسلام في إطار الإجماع العربي".