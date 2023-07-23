وخلال لقاء له في يحمر، أضاف بيرم: "أمّا الأطراف الأخرى فهي لا تملك قرارها لذلك ترفض عملية الحوار ، والقرار إلى الآن خارجياً من قبل الولايات المتحدة الأميركية والكثير من المُمسكين بخيوط اللعبة في لبنان قرارهم بأن يبقى هذا اللاستقرار مرحلياً في لبنان ."

وشدّد : "لن نسقط ولن نركع ولن نخضع لكلّ هذا ، ونحن من ثقافة الامام الحسين التي تدعو الى التضامن والتراحم وأن نشكل وعي ورأي عام متجاوز للقضايا المذهبية ويفصل بين السياسة والإدارة."

وختم بيرم : "ما نريده هو وطن يليق بكل اللبنانيين واعتقد اقليمياً يوجد إنفراجات لكن داخليا لم يُتّخذ القرار الدولي بإراحة الساحة اللبنانية وهذه المرحلة فيها مخاض تحتاج إلى وعي."