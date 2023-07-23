الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

بيرم : ما نريده هو وطن يليق بكل اللبنانيين

2023-07-23 | 05:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بيرم : ما نريده هو وطن يليق بكل اللبنانيين
بيرم : ما نريده هو وطن يليق بكل اللبنانيين

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم "أننا في مرحلة صعبة وعندما ندعو الآخرين للحوار ولا يلبّون الدعوة فالسبب بسيط وهو أنّنا فريق يمتلك موقفه ورأيه ولا أحد يُملي رأيه علينا وإن كان طرف خارجي أو دولي."

وخلال لقاء له في  يحمر، أضاف بيرم: "أمّا الأطراف الأخرى فهي لا تملك قرارها لذلك ترفض عملية الحوار ، والقرار إلى الآن خارجياً من قبل الولايات المتحدة الأميركية والكثير من المُمسكين بخيوط اللعبة في لبنان قرارهم بأن يبقى هذا اللاستقرار مرحلياً في لبنان ."

وشدّد : "لن نسقط ولن نركع ولن نخضع لكلّ هذا ، ونحن من ثقافة الامام الحسين التي تدعو الى التضامن والتراحم وأن نشكل وعي ورأي عام متجاوز للقضايا المذهبية ويفصل بين السياسة والإدارة."

وختم بيرم : "ما نريده هو وطن يليق بكل اللبنانيين واعتقد اقليمياً يوجد إنفراجات لكن داخليا لم يُتّخذ القرار الدولي بإراحة الساحة اللبنانية وهذه المرحلة فيها مخاض تحتاج إلى وعي."

مقالات ذات صلة
بيرم : ما نريده هو وطن يليق بكل اللبنانيين

محليات

بيرم

وزير العمل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عياش لـ "الجديد" : إستقالة نواب حاكم المصرف لا تعتبر سارية إلا إذا وافق عليها مجلس الوزراء
قاووق: الاستقواء بالأجنبي يعرقل الحل الرئاسي ولسنا ممن يخضع للضغوط

اقرأ ايضا في محليات

كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟
Play
07:20

كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

07:20

كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

رعد: نريد رئيساً يحفظ المقاومة وعلى الاقل لا يطعنها في ظهرها
07:15

رعد: نريد رئيساً يحفظ المقاومة وعلى الاقل لا يطعنها في ظهرها

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنه "عندما ثبتت مقاومتنا بوجه العدو الإسرائيلي تغير وضع العدو الإسرائيلي بشكل كبير، فهو لا يجرؤ الآن أن يتقدم خطوة حتى لا تنشأ حرب بينه وبين المقاومة، العدو الذي نراه اليوم أين هو تفوقه الذي كان يتبجح به في ما مضى، أزمته الداخلية تظهر انقسامات لا تعد ولا تحصى، العدو الإسرائيلي ينكفئ ويتداعى ويتردى وهو يحسب أنه لن يستطيع أن يكمل سن الثمانين".

07:15

رعد: نريد رئيساً يحفظ المقاومة وعلى الاقل لا يطعنها في ظهرها

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنه "عندما ثبتت مقاومتنا بوجه العدو الإسرائيلي تغير وضع العدو الإسرائيلي بشكل كبير، فهو لا يجرؤ الآن أن يتقدم خطوة حتى لا تنشأ حرب بينه وبين المقاومة، العدو الذي نراه اليوم أين هو تفوقه الذي كان يتبجح به في ما مضى، أزمته الداخلية تظهر انقسامات لا تعد ولا تحصى، العدو الإسرائيلي ينكفئ ويتداعى ويتردى وهو يحسب أنه لن يستطيع أن يكمل سن الثمانين".

قاسم هاشم: المطلوب من القوى السياسية الإنتباه من خطورة المماطلة
07:08

قاسم هاشم: المطلوب من القوى السياسية الإنتباه من خطورة المماطلة

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على "ضرورة إيلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماماً جدياً خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الصرخة بعدم تمكن أغلبية اللبنانيين أكانوا خاضعين لاحدى الجهات الضامنة أم متروكين لقدرهم من الدخول إلى المستشفيات حكومية أو خاصة أو حتى الحصول على الدواء اما لغلائه او لفقدانه عدا غلاء اسعار السلع دون حسيب او رقيب" مضيفاً بأن "حالة الفوضى التي تعم كل القطاعات وغياب الخدمات بكل مستوياتها لان هذه ابسط الحقوق التي اصبحت غير متوفرة من اجل حياة كريمة وهذا ما يستحق التوقف عنده كألوية لدى المسؤولين والقوى السياسية والتي لا تحتمل الانتظار لان غياب المعالجات قد تأخذ الازمة الى الانفجار الاجتماعي الذي يضع البلد امام اخطار قد يراهن عليها اصحاب المشاريع الخارجية".

07:08

قاسم هاشم: المطلوب من القوى السياسية الإنتباه من خطورة المماطلة

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على "ضرورة إيلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماماً جدياً خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الصرخة بعدم تمكن أغلبية اللبنانيين أكانوا خاضعين لاحدى الجهات الضامنة أم متروكين لقدرهم من الدخول إلى المستشفيات حكومية أو خاصة أو حتى الحصول على الدواء اما لغلائه او لفقدانه عدا غلاء اسعار السلع دون حسيب او رقيب" مضيفاً بأن "حالة الفوضى التي تعم كل القطاعات وغياب الخدمات بكل مستوياتها لان هذه ابسط الحقوق التي اصبحت غير متوفرة من اجل حياة كريمة وهذا ما يستحق التوقف عنده كألوية لدى المسؤولين والقوى السياسية والتي لا تحتمل الانتظار لان غياب المعالجات قد تأخذ الازمة الى الانفجار الاجتماعي الذي يضع البلد امام اخطار قد يراهن عليها اصحاب المشاريع الخارجية".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023