علي حمية : الأرقام الموجودة غير مبالغ فيها وليست من جيوب الناس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنه "عندما ثبتت مقاومتنا بوجه العدو الإسرائيلي تغير وضع العدو الإسرائيلي بشكل كبير، فهو لا يجرؤ الآن أن يتقدم خطوة حتى لا تنشأ حرب بينه وبين المقاومة، العدو الذي نراه اليوم أين هو تفوقه الذي كان يتبجح به في ما مضى، أزمته الداخلية تظهر انقسامات لا تعد ولا تحصى، العدو الإسرائيلي ينكفئ ويتداعى ويتردى وهو يحسب أنه لن يستطيع أن يكمل سن الثمانين".
شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على "ضرورة إيلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماماً جدياً خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الصرخة بعدم تمكن أغلبية اللبنانيين أكانوا خاضعين لاحدى الجهات الضامنة أم متروكين لقدرهم من الدخول إلى المستشفيات حكومية أو خاصة أو حتى الحصول على الدواء اما لغلائه او لفقدانه عدا غلاء اسعار السلع دون حسيب او رقيب" مضيفاً بأن "حالة الفوضى التي تعم كل القطاعات وغياب الخدمات بكل مستوياتها لان هذه ابسط الحقوق التي اصبحت غير متوفرة من اجل حياة كريمة وهذا ما يستحق التوقف عنده كألوية لدى المسؤولين والقوى السياسية والتي لا تحتمل الانتظار لان غياب المعالجات قد تأخذ الازمة الى الانفجار الاجتماعي الذي يضع البلد امام اخطار قد يراهن عليها اصحاب المشاريع الخارجية".