فياض: :"انتخاب الرئيس هو المدخل لمعالجة المشاكل التي يعانيها لبنان"

وقال فياض من خلال رعايته اللقاء التكريمي في قاعة مركز الاتحاد ببلدة الطيبة الجنوبية "إننا نسمع في هذه الأيام الكثير من الكلام حول النظام السياسي وما إلى هنالك، فنحن موقفنا هو التسمك باتفاق الطائف، الذي فيه آلية إصلاحية يمكن أن تعتمد هذه الآلية كمدخل لمعالجة كل المشاكل القائمة، ولكن على قاعدة يجب أن ينصب الجهد بما يتعلق بالحوار حول موضوع الرئاسة."

وأكد "أنه لا مانع من أي مساعدة تأتي من قبل صديق على المستوى الخارجي يريد من خلالها أن يساعد الشعب اللبناني، ونحن نرحب بهذه الجهود التي يجب أن تعمل على تقريب مواقف اللبنانيين من بعضهم البعض في إطار من الحوار المفتوح غير مسبق الشروط الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية، وأما أن بعض المواقف التي لوّحت بإجراءات أو عقوبات، فهذا المسار لا يوصل إلى نتيجة، وهو طريق مقفل ولا يفضي إلى تحريك الملف الرئاسي، ويضخ الأزمة الداخلية بأبعاد خارجية سياسية قد تعقد الموقف."

وختم فياض "أن كثيرين قد جربوا العقوبات وما شابه، ولم تؤدي إلى نتيجة في قضايا أخطر وفي ملفات أكبر، فلذلك نحن لا نرى سوى طريق واحد، وهو أن يتفاهم اللبنانيون مع بعضهم البعض، ويتحاورون فيما بينهم، ويتم دراسة ملف الرئاسة على قاعدة التعجيل بإنجازه."