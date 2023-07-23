الشيخ دعموش من السكسكية وعدلون: لن تستطيع الولايات المتحدة الأميركية أن تمرّر مشروعها في لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنّ "كل المحاولات الاميركية التي جرت حتى الآن لاستهداف المقاومة فشلت وكلّ المحاولات التي جرت لإبعاد شبابنا وأجيالنا المؤمنة والمتديّنة عن المقاومة فشلت ولن تؤدي إلى أيّ نتيجة".



وقال: "اليوم أجيال المقاومة التي هزمتهم في كلّ المراحل السابقة وفي كلّ المواقف وأفشلت خطتهم لن تُمكّنهم من تقسيم هذا البلد أو النيل من وحدته أو ضرب استقراره أو ضرب وحدته الوطنية".



وأضاف الشيخ دعموش: "لا تقسيم ولا فدرالية ولا كلّ هذه العناوين يمكن أن تمرّ على الإطلاق طالما أنّ هذا الجيل والأجيال القادمة تملك الإيمان والوعي والبصيرة وطالما أنها تملك الإرادة والعزم وطالما أنها تملك ثقافة وقِيم أبي عبد الله الحسين فلن يستطيعوا تحقيق أهدافهم الخبيثة ولن يستطيعوا ضرب اللبنانيين ببعضهم".



مواقف الشيخ دعموش جاءت خلال كلمتين ألقاهما في كلٍّ من السكسكية وعدلون بمشاركة شخصيات وفعاليات



وأردف قائلاً: "لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمرّر مشروعها في لبنان لأننا طالما نحن هنا ونملك هذا المستوى من الوعي والبصيرة ونتحمّل مسؤولياتنا وواجباتنا الوطنية فلن يستطيع هؤلاء أن ينالو منّا عبر حصارٍ أو عقوبات أو ضغوط معيشية واقتصادية ومالية".



وتابع الشيخ دعموش: "هم مارسوا علينا كلّ الضغوطات خلال كلّ هذه السنوات الماضية لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولن يستطيعوا أن يُبعدونا عن مسؤولياتنا".



وختم: "لن يتمكّنوا من الوصول لأيّ نتيجة يريدونها إن شاء الله في المستقبل طالما نحن وإياكم نملك هذه الروحية الجهادية ونلتزم ونتمسّك بهذا الخيار الذي هو عنصر أساسي من عناصر قوّتنا وثباتنا في بلدنا".