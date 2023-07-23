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محليات

قطع طريق عام الهلالية شرق صيدا احتجاجا على تراكم النفايات

2023-07-23 | 06:40
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قطع طريق عام الهلالية شرق صيدا احتجاجا على تراكم النفايات
قطع طريق عام الهلالية شرق صيدا احتجاجا على تراكم النفايات

قام عدد من سكان منطقة الهلالية شرق صيدا بقطع الطريق بالنفايات والعوائق إحتجاجاً على تراكم النفايات بين المنازل السكنية منذ أسابيع مطالبين البلدية والمعنيين بالتحرك السريع وإيجاد حل لمشكلة تراكم النفايات خصوصاً في ظل إرتفاع الحرارة وانتشار الروائح الكريهة.

ولاحقاً أطلق رجل الأعمال السيد مرعي أبو مرعي مبادرة خاصة لرفع النفايات من مختلف شوارع بلدة الهلالية، بدءا من شارع مرعي أبو مرعي الرئيسي وصولاً إلى أحيائها وطرقاتها الفرعية وبين منازلها وذلك على نفقة مؤسسة أبو مرعي الخيرية.

وأجرى السيد أبو مرعي، اتصالا هاتفيا مع صاحب شركة NTCC السيد ماهر السايس، وطلب منه ارسال سيارات لرفع النفايات ونقلها، واتفقا على أن يبدأ العمل خلال 24 ساعة، مساء اليوم أو صباح الغد الإثنين على أبعد تقدير.

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قطع طريق عام الهلالية شرق صيدا احتجاجا على تراكم النفايات

محليات

صيدا

نفايات

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