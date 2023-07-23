قطع طريق عام الهلالية شرق صيدا احتجاجا على تراكم النفايات

ولاحقاً أطلق رجل الأعمال السيد مرعي أبو مرعي مبادرة خاصة لرفع النفايات من مختلف شوارع بلدة الهلالية، بدءا من شارع مرعي أبو مرعي الرئيسي وصولاً إلى أحيائها وطرقاتها الفرعية وبين منازلها وذلك على نفقة مؤسسة أبو مرعي الخيرية.

وأجرى السيد أبو مرعي، اتصالا هاتفيا مع صاحب شركة NTCC السيد ماهر السايس، وطلب منه ارسال سيارات لرفع النفايات ونقلها، واتفقا على أن يبدأ العمل خلال 24 ساعة، مساء اليوم أو صباح الغد الإثنين على أبعد تقدير.