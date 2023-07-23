كرامي : التمثيل السنّي مؤمّن نيابياً ولا دور من دون المؤسسات

أكد رئيس "تيار الكرامة" وعضو تكتل "التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي أنه و"التكتل لم يتبلغوا أي جديد من الفرنسيين"، ونفى "علمه بعودة لورديان او ما يحمله في جعبته، وان ما لديه من معلومات لا يزال عند حدود لقائه بلودريان خلال زيارته الاخيرة للبنان والنقاش معه حول اسباب ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية".

وقال في تصريح: "ان موضوع الحوار لم يفتح رسمياً او جدياً من قبل الفرنسيين، و ان الحديث يدور دائماً عن تشرذم السنة وضعفهم، ويجري استضعافهم عند كل استحقاق فلا يعني اعتكاف الرئيس سعد الحريري مع ما يمثل ان التمثيل السني غير موجود، وخلال وجود الحريري وبعده، لطالما كانت هناك بيوتات وشخصيات سنية ووطنية حاضرة وموجودة من اسامة سعد الى عبد الرحمن البزري في صيدا الى آل سلام في بيروت الى آل كرامي والعديد من البيوتات في طرابلس والشمال وعكار".



وتابع: "اليوم هناك تكتلان سنيان كبيران هما تكتل الاعتدال الوطني وتكتل التوافق الوطني ويمثلان 13 نائباً سنياً والدعوة الى تكتل التوافق الوطني مفتوحة لكل النواب السنة والوطنيين، وطبعاً هناك تمثيل نيابي سني آخر وبالتالي التمثيل السني مؤمن داخل الحوار او اي حوار يدعى اليه بوجود هذين التكتلين".



واكد كرامي ان "الحضور السني خلال وجود الحريري او بعد اعتكافه موجود، ولكنه لا يمكن ان يكون حاضراً وفاعلاً من دون وجود مؤسسات وحضور فاعل للدولة القوية والعادلة ولكل ابنائه. وفي ظل هذا الترهل والتردي في الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي المتردي وانهيار الدولة والمؤسسة، لم نأخذ فرصتنا كسنة ولم نستطع ان نخدم اهلنا كما يجب وما نقدمه هو جهد شخصي وفردي ومحدود بالنسبة لحاجات اهلنا الكبيرة في الشمال وطرابلس خصوصا".