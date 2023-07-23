الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

قاسم هاشم: المطلوب من القوى السياسية الإنتباه من خطورة المماطلة

2023-07-23 | 07:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قاسم هاشم: المطلوب من القوى السياسية الإنتباه من خطورة المماطلة
قاسم هاشم: المطلوب من القوى السياسية الإنتباه من خطورة المماطلة

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على "ضرورة إيلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماماً جدياً خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الصرخة بعدم تمكن أغلبية اللبنانيين أكانوا خاضعين لاحدى الجهات الضامنة أم متروكين لقدرهم من الدخول إلى المستشفيات حكومية أو خاصة أو حتى الحصول على الدواء اما لغلائه او لفقدانه عدا غلاء اسعار السلع دون حسيب او رقيب" مضيفاً بأن "حالة الفوضى التي تعم كل القطاعات وغياب الخدمات بكل مستوياتها لان هذه ابسط الحقوق التي اصبحت غير متوفرة من اجل حياة كريمة وهذا ما يستحق التوقف عنده كألوية لدى المسؤولين والقوى السياسية والتي لا تحتمل الانتظار لان غياب المعالجات قد تأخذ الازمة الى الانفجار الاجتماعي الذي يضع البلد امام اخطار قد يراهن عليها اصحاب المشاريع الخارجية".

وبعد جولة له في منطقة قرى العرقوب، تابع هاشم: "لأن الواقع الاجتماعي يزداد تأزماً والظروف التي تحيط بوطننا ما زالت في دائرة المراوحة مع رهان البعض على الادوار والاشارات الخارجية فإما وصلت امور لبنان واللبنانيين يستدعي الاسراع بالتفتيش عن مدخل للانقاذ فإن المطلوب من القوى السياسية الانتباه الى خطورة المماطلة وادارة الظهر الى معاناة الناس وانينهم واتخاذ المواقف الوطنية المسؤولة والتداعي فيما بينهم الى التلاقي والنقاش الهادئ والموضوعي والابتعاد عن الاثارة والخطاب المتوتر والتفاهم على المشترك بين المكونات السياسية الوطنية ليكون المدخل الاساسي وجود رئيس للجمهورية يحظى بدعم الجميع في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها وطننا".

وأردف: "واما ما لدى البعض من افكار فهي ليست بأولوية في لحظة التحدي بين الانهيار واعادة انتظام الحياة السياسية لتكون المؤسسات جاهزة للبحث في الحلول الانقاذية لحماية وطننا ووضع حد لكل من يتهيأ للنيل من سيادة وطننا او حتى القضاء على صورته والخلاص بأيدينا اذا ما واجهنا ازماتنا بإرادة وتوجه وطني واحد".
مقالات ذات صلة
قاسم هاشم: المطلوب من القوى السياسية الإنتباه من خطورة المماطلة

محليات

قاسم هاشم

كتلة التنمية والتحرير

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رعد: نريد رئيساً يحفظ المقاومة وعلى الاقل لا يطعنها في ظهرها
كرامي : التمثيل السنّي مؤمّن نيابياً ولا دور من دون المؤسسات

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023