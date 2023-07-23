الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
08:52
تعاطف كبير مع الشيف بوراك بعد احتيال والده عليه
07:39
عجوز بريطانية تنفصل عن زوجها المصري الشاب وتستبدله بـ”قط”
07:20
كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟
07:01
شعار تويتر الذي يعرفه العالم سيختفي قريباً..إيلون ماسك يُغرد: سنودع كل الطيور
05:04
فنانون عرب يدافعون عن القرآن الكريم: حــرقه جــريمة كراهية
محليات
بول مرقص : سيكون هناك إستقالة جماعية لنواب الحاكم في حال عدم وجود إصلاحات
2023-07-23 | 08:49
A-
A+
بول مرقص : سيكون هناك إستقالة جماعية لنواب الحاكم في حال عدم وجود إصلاحات
بول مرقص : سيكون هناك إستقالة جماعية لنواب الحاكم في حال عدم وجود إصلاحات
مقالات ذات صلة
معلومات "الجديد": نجيب ميقاتي تواصل مع نواب الحاكم الاربعة واستمهل خطوة الإستقالة بغية إيجاد مخرج توافقي
النائب قاسم هاشم لـ"الجديد: خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم أن لا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة
طوني أبي نجم لـ"الجديد": من يسمع كلام نواب الحاكم يعرف ماذا ينتظرنا ورياض سلامة عبر "صيرفة" وبطريقته أمّن استقرارا لسعر السوق فهل يمكن للنواب القيام بذلك؟
بول مرقص : سيكون هناك إستقالة جماعية لنواب الحاكم في حال عدم وجود إصلاحات
محليات
سيكون
إستقالة
جماعية
لنواب
الحاكم
إصلاحات
العودة الى الأعلى
ترزيان يستغرب إقحامه في صراعات حول "القمار غير الشرعي" عبر الإنترنت: على الحكومة حماية شبابنا
كيف سيكون الطقس خلال اليومين المقبلين؟
اقرأ ايضا في محليات
10:33
وزارة التربية تنفي الأخبار المتداولة عن دمج التلامذة النازحين بالتلامذة اللبنانيين والمعلمين اللبنانيين بغير اللبنانيين
10:33
وزارة التربية تنفي الأخبار المتداولة عن دمج التلامذة النازحين بالتلامذة اللبنانيين والمعلمين اللبنانيين بغير اللبنانيين
10:17
بوحبيب تلقّى إتصالا هاتفيا من نظيره السويدي الذي أعرب عن أسفه وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنسة للمصحف الشريف
10:17
بوحبيب تلقّى إتصالا هاتفيا من نظيره السويدي الذي أعرب عن أسفه وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنسة للمصحف الشريف
10:14
ميقاتي في مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط: نؤكد على أهمية عقد طاولة حوار أو مؤتمر دولي يجمع كافة البلدان والأطراف الدولية المعنية
10:14
ميقاتي في مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط: نؤكد على أهمية عقد طاولة حوار أو مؤتمر دولي يجمع كافة البلدان والأطراف الدولية المعنية
يحدث الآن
مقدمة النشرة المسائية
13:00
مقدمة النشرة المسائية 23-07-2023
خاص الجديد
12:59
مصدر مقرب من جبران باسيل لـ"الجديد": الطرح الأنسب للتيار هو تعيين حارس قضائي تتفق عليه القوى السياسية وتم عرض أسماء كنعيم ابوجودة وكريم سعادة وسمير عساف لكن باقي الاطراف السياسية رفضت الطرح
خاص الجديد
12:59
معلومات "الجديد": نجيب ميقاتي تواصل مع نواب الحاكم الاربعة واستمهل خطوة الإستقالة بغية إيجاد مخرج توافقي
زوارنا يقرؤون الآن
11:18
تشخيص حالة أصغر مصاب بمرض ألزهايمر على الإطلاق!
10:18
بماذا تحصّن رئيس الحكومة والوزراء المدّعى عليهم في ملف انفجار المرفأ؟
06:43
شقيقة دانييلا رحمة تنافسها جمالا باطلالة جذابة على شاطئ البحر
12:59
معلومات "الجديد": نجيب ميقاتي تواصل مع نواب الحاكم الاربعة واستمهل خطوة الإستقالة بغية إيجاد مخرج توافقي
2023-07-22
فرقة مياس تقدم عرضا لافتا يبهر الجمهور
08:52
تعاطف كبير مع الشيف بوراك بعد احتيال والده عليه
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:00
مقدمة النشرة المسائية 23-07-2023
12:58
النشرة الجوية 23-07-2023
08:49
بول مرقص : سيكون هناك إستقالة جماعية لنواب الحاكم في حال عدم وجود إصلاحات
06:34
ابنة شقيقة ستيفاني صليبا نسخة مصغرة عنها.. هذا ما فعلته
05:51
شمس ابن باسل خياط يلفت الانظار بجماله في احدث ظهور .. اصبح شابا نسخة عن والده
05:34
علي حمية : الأرقام الموجودة غير مبالغ فيها وليست من جيوب الناس
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
04:26
اول رد لـ نادين الراسي بعد هجوم والدها عليها بتسجيل صوتي مسرب
فن
04:26
اول رد لـ نادين الراسي بعد هجوم والدها عليها بتسجيل صوتي مسرب
عربي و دولي
15:37
باسيل: اذا كان لا احد يريد او يقدر من نواب الحاكم تحمل المسؤولية من حق القضاء يعين حارس قضائي
عربي و دولي
15:37
باسيل: اذا كان لا احد يريد او يقدر من نواب الحاكم تحمل المسؤولية من حق القضاء يعين حارس قضائي
محليات
15:40
نصرالله: إذا بقيت الحكومة السويدية بمسارها الحالي فستُصنف كدولة محاربة للإسلام والمسلمين
محليات
15:40
نصرالله: إذا بقيت الحكومة السويدية بمسارها الحالي فستُصنف كدولة محاربة للإسلام والمسلمين
فن
05:51
شمس ابن باسل خياط يلفت الانظار بجماله في احدث ظهور .. اصبح شابا نسخة عن والده
فن
05:51
شمس ابن باسل خياط يلفت الانظار بجماله في احدث ظهور .. اصبح شابا نسخة عن والده
عربي و دولي
14:43
الخارجية السعودية: ندين قيام مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من المصحف
عربي و دولي
14:43
الخارجية السعودية: ندين قيام مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من المصحف
محليات
01:10
الأنباء: لودريان يفاجىء القوى السياسية بطروحات جديدة ومبادرة متكاملة
محليات
01:10
الأنباء: لودريان يفاجىء القوى السياسية بطروحات جديدة ومبادرة متكاملة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023