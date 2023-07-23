بوحبيب تلقّى إتصالا هاتفيا من نظيره السويدي الذي أعرب عن أسفه وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنسة للمصحف الشريف

شدد النائب هاكوب ترزيان على مسؤولية الحكومة في حماية جيل الشباب اللبناني من الإنزلاق إلى الإدمان في ألعاب الميسر بكل أشكالها والشرعي وغير الشرعي على حد سواء، مشيراً إلى أنه سؤاله الموجه إلى الحكومة والذي طالب فيه بإرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب يحمي شباب لبنان من هذه الآفة المستشرية. وانطلاقاً من الأسئلة التي حملها كتاب ترزيان إلى الحكومة، من اللافت الإشارة إلى استنكاره لأي محاولة للزج باسمه في حملات ناشطة حول القمار غير الشرعي ، إنطلاقاً من موقفه في هذا السياق.

