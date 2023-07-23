التأزم السياسي في الاستحقاق الرئاسي لا ينفصل عن التأزم في حاكمية مصرف لبنان



أفادت معلومات "الجديد" بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تواصل مع نوابِ الحاكم الاربعة واستمهل خُطوة الإستقالة بُغيةَ إيجادِ مخرجٍ توافقي.

كما لفت مصدر مقرّب من جبران باسيل الى ان رياض سلامة لن يتكلّف بعد الواحد والثلاثين من تموز الحالي بشيء ولن يُصرّفَ أعمالا ولن يَتجدّد له أو يُمدّد له ولا حتى سيُبرَم معَه أيُ عقدٍ استشاري وهذا ما تعهّدَ به الرئيس ميقاتي أمامَ الاطراف السياسية، والطرح الأنسب للتيار هو تعيينَ حارسٍ قضائي تَتّفق عليه القُوى السياسية وتم عرض أسماء كنعيم ابوجودة وكريم سعادة وسمير عساف لكن باقي الاطراف السياسية رفضت الطرح