رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ"وهلق شو": ما قبل الاجتماع الخماسي في الدوحة ليس كما بعده وللمرة الأولى يتم التشاور بنص سياسي والتفويض الذي كان مُعطى للفرنسيين انتهى