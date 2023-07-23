حسين أيوب لـ"وهلق شو": من المبكر الحديث عن انتهاء ثنائية سليمان فرنجية_نواف سلام وبعد الاجتماع الخُماسي تم اختصار زيارة لودريان وستكون لقاءاته ديبلوماسية وبيان اللجنة الخماسية لم يتخلّله مصطلح الحوار