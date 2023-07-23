حسين أيوب لـ"وهلق شو": قطر ومصر ضد فكرة العقوبات لكن الكونغرس الأميركي يدفع بقوة نحوها والسبب شخصيات لبنانية تدعو الى فرضها على رئيس مجلس النواب وعلى كل من يُقاطع جلسات انتخاب الرئيس

حسين أيوب لـ"وهلق شو": السعودي واضح بأنه ليس لديه مرشحا لرئاسة الجمهورية في لبنان ولا فيتو على أحد والرئيس بري قال لي انه لن يدعو الى جلسة الا لانتخاب رئيس اذا لا جلسة في المدى المنظور