جان عزيز لـ"وهلق شو": الحل هو الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية ونواب الحاكم أمام لجنة الادارة والعدل قرأوا بيانات اعتراض على قرارات الحاكم بتواريخ قديمة ووزراء المال يقولون أنهم لم يتلقوا كتب اعتراض

حسين أيوب لـ"وهلق شو": وزير المالية السابق غازي وزني قال انه لم يتلق أي مستند من نواب حاكم المصرف للاعتراض على قرارات رياض سلامة وأعتقد أن يوسف الخليل أيضا فكيف ظهرت الاعتراضات اليوم؟