بالفيديو - حسين أيوب : أحد نواب حاكم مصرف لبنان إشترى شقة بقيمة 4 مليون و 200 ألف دولار.. "نواب الحاكم كلهم أخدوا قروض وإشتروا شقق"

#حسين_أيوب : أحد نواب حاكم مصرف لبنان إشترى شقة بقيمة 4 مليون و 200 ألف دولار.. "نواب الحاكم كلهم أخدوا قروض وإشتروا شقق"#وهلق_شو pic.twitter.com/UmwbexDIkH
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 23, 2023
#حسين_أيوب : أحد نواب حاكم مصرف لبنان إشترى شقة بقيمة 4 مليون و 200 ألف دولار.. "نواب الحاكم كلهم أخدوا قروض وإشتروا شقق"#وهلق_شو pic.twitter.com/UmwbexDIkH
إعتبر النائب هاني قبيسي أن "الذين يؤمنون بالانقسام وباللغة الطائفية، مع الأسف، لا يمتلكون إلا لغة التفرقة والانقسام ويصرون على مواقفهم ويرفضون الحوار ونحن نطرح كلمة حوار وثقافة حوار وسياسة حوار".
نعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الوزير السابق احمد سامي منقارة، وقال في بيان :"نودّع اليوم، برحيل الوزير سامي منقارة، شخصية وطنية وقامة طرابلسية تركت بصمة مميزة على الصعد كافة"