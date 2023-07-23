بالفيديو - حسين أيوب : أحد نواب حاكم مصرف لبنان إشترى شقة بقيمة 4 مليون و 200 ألف دولار.. "نواب الحاكم كلهم أخدوا قروض وإشتروا شقق"

إعتبر النائب هاني قبيسي أن "الذين يؤمنون بالانقسام وباللغة الطائفية، مع الأسف، لا يمتلكون إلا لغة التفرقة والانقسام ويصرون على مواقفهم ويرفضون الحوار ونحن نطرح كلمة حوار وثقافة حوار وسياسة حوار".