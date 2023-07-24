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محليات

"الاخبار" عن بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه... وميقاتي يقايض النواب الأربعة: عدم الاستقالة مقابل تغطية حكومية

2023-07-24 | 01:25
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&quot;الاخبار&quot; عن بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه... وميقاتي يقايض النواب الأربعة: عدم الاستقالة مقابل تغطية حكومية
"الاخبار" عن بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه... وميقاتي يقايض النواب الأربعة: عدم الاستقالة مقابل تغطية حكومية

"الاخبار" عن بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه... وميقاتي يقايض النواب الأربعة: عدم الاستقالة مقابل تغطية حكومية

لا يزال االنقاش مستمراً في ملف حاكمية مصرف لبنان، إذ يبدأ اليوم الأسبوع الأخير من ولاية الحاكم رياض سلامة الذي يبدو أنه ومن يدعمه فقدوا الأمل بأي فرصة لإعادة تعيينه أو التمديد له تقنياً أو ربط مصيره بتعيين حاكم جديد، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي نقلت عن الرئيس نبيه بري قوله إن "فكرة التمديد التقني لسلامة أو حتى إعادة تعيينه أو تكليفه بتصريف الأعمال، كلها أفكار مستحيلة لا يمكن لأحد تحمّلها".

 وكرّر بري بأن "الأفضل هو استقالة النواب الأربعة وأن يتولوا تسيير المرفق لحين تعيين حاكم جديد ونواب جدد في مرحلة لاحقة".

وفي سياق آخر  يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة اليوم بناءً على طلبهم. ويدرس ميقاتي فكرة مقايضة النواب الأربعة بأن لا يقدموا على الاستقالة، مقابل اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة التي تغطي عملهم بشكل قانوني. علماً أن هؤلاء قد لا يقدمون على الاستقالة، إذ أفادت مصادر مقرّبة منهم بأن النائب الأول وسيم منصوري هو الأكثر رغبة بالاستقالة، كونه سيتولى صلاحيات الحاكم، بينما يرفض الثلاثة الآخرون ذلك، كل لأسبابه، الشخصية أو السياسية أو الحزبية.

الى ذلك أكّدت مصادر مطّلعة أن النواب الأربعة ما زالوا مصرّين على الحصول على ضمانات، منها تشريع تمويل الدولة بقانون، وإعادة الهيكلة والكابيتال كونترول واتخاذ القرار المناسب في ما خصّ منصة صيرفة، مشيرة إلى مشكلة «إضافية تتمثل في غياب التجانس بينهم، وأن هناك من يريد أن يستغل الوضع للتسويق لنفسه سياسياً ومحاولة استمالة بعض نواب المعارضة والتغيير عبر التشديد خلال لجنة الإدارة والعدل على ضرورة تنفيذ كل ما يطلبه صندوق النقد الدولي".

ولفتت المصادر إلى أن "ميقاتي سيستمع إلى نواب الحاكم وسيعرض رؤيتهم على مجلس الوزراء في الجلسة التي تنعقد اليوم أو يخصص لذلك جلسة أخرى"، مشيرة إلى وجود بعض الأفكار قيد التداول بين ميقاتي وقوى سياسية حول إمكانية أن تقوم الحكومة بإرسال ما طلبه نواب الحاكم عبر مشروع قانون يُرسَل من الحكومة ويُقَر في مجلس النواب".

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نجيب ميقاتي

رياض سلامة

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