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محليات

"الجمهورية" : ميقاتي لا ينوي البحث في موضوع التعيين أو التمديد لسلامة أو غيره

2023-07-24 | 01:34
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&quot;الجمهورية&quot; : ميقاتي لا ينوي البحث في موضوع التعيين أو التمديد لسلامة أو غيره
"الجمهورية" : ميقاتي لا ينوي البحث في موضوع التعيين أو التمديد لسلامة أو غيره

"الجمهورية" : ميقاتي لا ينوي البحث في موضوع التعيين أو التمديد لسلامة أو غيره

قالت مصادر السرايا الحكومية لصحيفة "الجمهورية" ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا ينوي البحث في موضوع التعيين او التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او غيره في المواقع الشاغرة، على أهميتها. فحكومته لا تتحمّل مثل هذا القرار، وهو سيتمنّى على نواب الحاكم تأجيل الخطوة التي يهددون بها قبل نهاية ولاية الحاكم، بعدما تردد انّ خطوتهم ستعلن جماعياً غداً، وهو ما لم تؤكده ولم تَنفِه مصادر النواب الأربعة حتى الأمس القريب، في انتظار ما سيسمعونه من ميقاتي اليوم.

 وتزامناً مع ما هو مطروح من روايات، قالت مصادر سياسية وقانونية في المعارضة لـ"الجمهورية" انّ اي مشروع، يمكن ان يقود حكومة تصريف الأعمال الى التمديد أو التعيين في حاكمية مصرف لبنان، سيؤدي الى اكبر خرق دستوري يمكن الطعن به في أيام معدودة أمام المراجع المعنية.

ولفتت المصادر الى انّ الانتقال من مرحلة الى اخرى مِن ضمن ما يقول به قانون النقد والتسليف هو الافضل، وان اي خروج عنه سيؤدي الى مسار خاطىء دستوريا وقانونيا ولا تتحمله هذه الحكومة لأنها ستقود البلاد الى مزيد من الانهيارات على المستويات المختلفة، ويزيد من اقتناع الناس بفشلها طوال الفترة التي أدخلتها مرحلة تصريف الاعمال منذ ان فشل المعنيون بعملية تأليف الحكومة الجديدة قبل نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون.

وعن استقالة نواب الحاكم المحتملة، قالت المصادر: "في ظل فقدان من يقبلها، ستكون خطوة تساوي إقالة حكومة ميقاتي المستقيلة أصلاً في نهاية عهد عون. وانّ التفسيرات القانونية والدستورية لهاتين الخطوتين متشابهتين في الشكل من دون المضمون في ظل اختلاف الموضوع".

 الى ذلك نقلت اوساط مطلعة  عن مرجع رسمي جَزمه في شأن ملف حاكمية مصرف لبنان بأن لا تمديد لرياض سلامة، لأنّ أحداً لا يستطيع تحمل هذا الأمر، وان لا تعيين لحاكم جديد.

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محليات

نجيب ميقاتي

رياض سلامة

مصرف لبنان

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