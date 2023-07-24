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محليات

"الجمهورية": اللجنة أعطت باريس هامشاً إضافياً لتحرّكها ولودريان في بيروت غداً

2023-07-24 | 01:40
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&quot;الجمهورية&quot;: اللجنة أعطت باريس هامشاً إضافياً لتحرّكها ولودريان في بيروت غداً
"الجمهورية": اللجنة أعطت باريس هامشاً إضافياً لتحرّكها ولودريان في بيروت غداً

كشفت اوساط واسعة الاطلاع لـصحيفة "الجمهورية" انه، وخلافاً لانطباع البعض بأنّ اللجنة الخماسية العربية الدولية أنهت المبادرة الفرنسية، يبدو أنّ اللجنة أعطت باريس هامشا إضافيا لتحرّكها،

يمتد ما بين شهرين وثلاثة، مشيرة الى انّ السبب يعود إلى كَون اللجنة لا تملك بعد اي بديل مُكتمل، ولذلك هي تركت لفرنسا ان تملأ الوقت الضائع بلقاءات او حوارات.

ولفتت الاوساط الى ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيستكمل مهمته في هذا الإطار، موضحة انه سيصل الى بيروت مساء غد.

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محليات

اللجنة الخماسية

المبادرة الفرنسية

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